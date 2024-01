La Vuelle di Meo a Napoli per voltare pagina. Stasera il debutto del nuovo allenatore

Meo Sacchetti si appresta a scrivere la prima pagina della sua avventura in biancorosso. Oggi alle 18.30 sul parquet del PalaBarbuto di Napoli (fischiano Lo Guzzo, Grigioni e Catani) la sua Vuelle prova ad uscire dal tunnel dove è precipitata alla vigilia di Natale, perdendo in maniera rocambolesca la partita con Varese che ha determinato poi una burrasca che deve ancora esaurirsi, coi tifosi della curva entrati ormai in guerra con la società. Dopo il comunicato firmato dai gruppi organizzati del settore K2 che metteva nel mirino il Consorzio, nella notte fra venerdì e sabato gli ultras sono andati ad appendere uno striscione davanti alla sede di via Bertozzini. "Esoneriamo questa società" si leggeva nel lungo lenzuolo, alla luce rossa dei fumogeni. Fra l’altro, per la prima volta da quando è iniziata la stagione i tifosi non saranno al seguito della squadra nonostante avessero organizzato per tempo la trasferta in Campania. Questa rinuncia, però, non è una protesta contro i giocatori ma è motivata dal fatto che non accettano il biglietto nominale imposto dalla questura di Napoli.

In questo scenario, oggi la squadra deve una risposta alla decisione della società che ha cambiato allenatore per cercare di dare la classica scossa allo spogliatoio e smuovere qualche meccanismo psicologico che si è inceppato, più che togliere alibi ai giocatori. Mancherà ancora Bamforth e non essendo arrivato il rinforzo, Sacchetti potrà contare solo su tre stranieri: Bluiett, Ford e Mockevicius, oltre ai cinque italiani. E’ possibile, dunque, che trovandosi con soli otto giocatori senior, Meo getti in campo anche Octavio Maretto e Umberto Stazzonelli, i due under 19 per i quali ha avuto parole di apprezzamento durante la sua presentazione.

Dall’altra parte della barricata, Igor Milicic ha le antenne dritte: "Pesaro ha cambiato allenatore, ed è già la seconda volta che ci succede in questa stagione alla vigilia di una partita - sottolinea il tenico della Gevi -. Ma noi dobbiamo fare quello che ci spetta e cioè dimostrare il dominio del gioco sul nostro campo e davanti ai nostri tifosi. Questa è una delle situazioni dove la squadra dovrà dimostrare la sua maturità, garantire un’ottima difesa dalla quale possa poi scaturire il nostro attacco. Questa sarà la chiave per poterci mettere in condizione di vincere questa partita, per noi fondamentale". Sono 24 le gare già giocate in serie A tra le due società, con Pesaro avanti per 13-11. Nelle 11 sfide disputate a Napoli, tuttavia, i partenopei comandano per 7-4. L’unico ex di serata è Leonardo Totè, andato a referto per la GeVi nelle ultime 9 gare della stagione 2021/22, calcando il parquet in tre di queste occasioni.

Sul mercato, intanto, il nome spuntato ieri sembra far presagire un cambiamento di strategia visto che Markis McDuffie, in uscita dal Turk Telekom Ankara, è un n.4 piuttosto atletico. Forse il ritorno di Scott Bamforth, che pare possa rientrare con una settimana di anticipo rispetto ai tempi previsti (contro Milano il 21 gennaio anzichè il 28 con Brindisi), potrebbe spingere il club ad aggiungere il rinforzo nel ruolo di ala e valutare poi come vanno le cose più avanti nel settore degli esterni.

