La Vuelle domani nella casa di Pillastrini: "Cividale del Friuli è la mia isola felice"

"Sono 40 anni che alleno, ma un posto così non l’avevo mai trovato. Cividale è un’isola felice, un’oasi del Wwf". Così Stefano Pillastrini, che nell’estate del 2020 è approdato nella piccola località del Friuli - poco più di 10.000 abitanti - racconta la sua avventura alla testa delle Eagles con cui è volato per la prima volta in A2: "E’ un ambiente speciale, dove hai la possibilità di prendere un giovane e lavorarci in attesa che maturi e se poi non succede non è un dramma. Un posto - ricorda - dove l’anno scorso ho perso 9 partite su 10 e il presidente non ha battuto ciglio, dove godevo ugualmente della stima dei tifosi. Poi ne abbiamo vinte 10 di fila e se Doron Lamb non avesse preso due giornate di squalifica nei playoff contro Cantù chissà come sarebbe finita...".

A proposito di Lamb, l’ex biancorosso che spopolò a Pesaro nella primavera del 2022, da due giornate è tornato alla corte di Pilla: "Volevamo già confermarlo a fine stagione, ma lui aveva altre idee per la testa; ora ci abbiamo riprovato perché, pur non avendo nulla da ridire su Marks, avevamo più bisogno di uno come lui. L’anno scorso quando arrivò non era in grande condizione, è sempre stato un talento un po’ pigro altrimenti uno che ha giocato partite vere nella Nba non sarebbe in A2. Però la cosa importante è non ci sta con la puzza sotto il naso, voglio dire che non si sente declassato, anzi gioca con desiderio. E questo ci piace".

Cividale era partita come un treno con nove vittorie di fila, adesso ha perso quattro delle ultime cinque partite... "Ma non siamo in crisi, se è questo che volete sapere. Di queste quattro gare, due ne abbiamo perse ai supplementari e una all’ultimo tiro, quindi è solo un calo di risultati, non di gioco. Detto questo per battere la Vuelle, che oggi è la squadra più in forma di tutta l’A2, dovremo giocare la partita perfetta".

Dall’esterno, ma essendo stato sulla panchina di Pesaro, come ha letto la baraonda iniziale che aveva spedito la Vuelle in zona retrocessione? "Penso che Spiro Leka abbia fatto un ottimo lavoro: spesso si giudicano i risultati a breve scadenza, ma la squadra era chiaramente allo sbando quando Pino ha mollato. Ora invece sa vincere anche soffrendo, come ha fatto con Torino, o dando spettacolo, come con la Fortitudo. Hanno qualità, semplicemente perchè hanno dei giocatori di lusso per l’A2, ma li hanno anche altri per questo è un campionato interessante. Noi abbiamo un budget di molto inferiore rispetto alle prime sette-otto squadre ma non abbiamo nemmeno la stessa pressione e di questo ne beneficia tutto l’ambiente. Certo, andare alle Final Four di Coppa Italia per noi sarebbe un trionfo e ci proveremo con tutta la determinazione possibile. Già il fatto che siamo noi e non Pesaro ad essere in ballo per questa manifestazione è incredibile".

