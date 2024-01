La Vuelle ieri in palestra con Buscaglia . Il club scandaglia il mercato dei coach

Ieri in palestra a dirigere gli allenamenti della Vuelle (martedì si fa doppio) c’era Maurizio Buscaglia. Dunque la Vuelle ha deciso di andare avanti con lui? Non esattamente. Perché da 48 ore la società è perennemente in riunione per cercare una soluzione che l’aiuti ad uscire dal ginepraio dove si è cacciata dopo le ultime tre sconfitte consecutive che l’hanno ridotta al terz’ultimo posto. La priorità in questo momento di emergenza è quella di trovare un sostituto per Bamforth perché affrontare un’altra partita, difficile fra l’altro come la trasferta di Napoli, con soli tre stranieri equivale a un mezzo suicidio. Ma, parallelamente, si è discusso a lungo fra le varie componenti del club anche della posizione del coach e dopo che è tramontata la possibilità di affidare la squadra al vice Baioni, si è scandagliato fra gli allenatori disponibili.

Un profilo che sembra avere delle chances è quello di Andrea Diana, livornese verace, in passato a Brescia con Ario Costa dirigente, negli anni del ritorno in serie A della Leonessa. Quest’anno era il vice di Scariolo alla Virtus prima del ribaltone che, dopo l’arrivo di Banchi, ha mutato anche il volto dello staff delle V nere. Oggi, in ogni caso, la situazione verrà definitivamente chiarita e si capirà se si è deciso di cambiare rotta, cercando la scossa di un volto nuovo a dirigere le operazioni, oppure se si è scelto di proseguire sulla stessa strada cercando di rattoppare le falle nella barca biancorossa, sperando di superare la tempesta.

Ci vorrebbe, anzitutto, un annuncio sul mercato per infondere un minimo di fiducia anche nei tifosi, scoraggiati dagli ultimi risultati e soprattutto dal gioco di una squadra che continua a ricadere negli stessi errori: subìsce dei break paurosi, spesso senza segnare nemmeno un punto, dai quali è complicato poi rialzarsi e rimettersi in partita. E’ finito il girone di andata, ma il modo di perdere le partite è rimasto lo stesso: sono diverse le occasioni in cui la Vuelle ha gettato al vento la possibilità di chiudere a suo favore alcune gare che oggi la collocherebbero in una zona più tranquilla. Ma rimpiangere le occasioni perse non serve a nulla; bisogna cercare invece di valorizzare i talenti che ci sono in squadra e farli rendere al meglio, recuperando figure chiave come Tambone e Mazzola, davvero irriconoscibili nelle ultime uscite.

Intanto Brindisi ha recuperato altri due punti alla Vuelle cogliendo un successo inaspettato contro Brescia, che ha perso la testa della classifica proprio al giro di boa. Strana storia quella della Happy Casa, che dei suoi 6 punti, 4 li ha conquistati contro le big: Virtus e Brescia. Dopo l’arrivo di Frank Bartley, essendo arrivata a collezionare otto stranieri, ieri ha recisso con Tomas Kyzlink. Mentre Treviso si è fermata, incappando in due ko di fila dopo una bel filotto: ieri Vitucci ha difeso a spada tratta D’Angelo Harrison, suo pupillo a Brindisi, ("faremo tutto il possibile perché si sblocchi al più presto, è un ragazzo orgoglioso e neppure lui è contento di come sta giocando") spazzando via le voci di taglio che pendevano sulla sua testa. Napoli, invece, che attende la Carpegna Prosciutto domenica (si gioca alle 18.30 con diretta su Dazn) vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il blitz sul campo di Venezia che ha rilanciato le ambizioni dei partenopei. Già designati gli arbitri per la sfida contro la Gevi: fischieranno Lo Guzzo di Pisa, Grigioni di Roma e Catani di Pescara.

Elisabetta Ferri