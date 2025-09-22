La Vuelle mette alla prova Felder. Segnali positivi nel primo test

VUELLE 97 San Giobbe Chiusi 71

VUELLE: Trucchetti 11, Bertini 15, Maretto 2, Reginato 5, Sakine 4, Tambone 19, Virginio 16, Felder 5, Bucarelli 7, Miniotas 11, Fainke 2. All. Leka. SAN GIOBBE CHIUSI: Chapelli 9, Raffaelli 13, Bertocco 14, Natale 8, Candotto, Lorenzetti 6, Baccetti 1, Moreno 3, Rasio 12, Petrucci 4. All. Zanco. Arbitri: Antimiani, Menicali, UncinI. Note: Spettatori: 300

Un buon allenamento al PalaPanzini di Senigallia per la Victoria Libertas in quella che è stata l’ultima uscita prestagionale prima dell’inizio del campionato. L’avversario, San Giobbe Chiusi (provincia di Siena) seppur di categoria inferiore (B nazionale) è squadra coriacea e volitiva. C’era grande attesa per questa amichevole, organizzata appositamente dalla società, per testare contro un avversario reale il nuovo americano Kay Felder, arrivato a Pesaro solo lunedì scorso, sul quale tante speranze ripongono i tifosi in questa stagione. Ancora assente De Laurentiis, infortunato di lungo corso. Coach Leka schiera subito Felder in quintetto, assieme a Tambone, Bertini, Fainke e Miniotas. San Giobbe inserisce invece Moreno, Raffaelli, Rasio, Bertocco e Lorenzetti. Dopo un inaspettato 7-2 degli ospiti, che non hanno attraversato l’Appennino per fare le vittime sacrificali, Felder insacca il suo primo canestro pesarese tra gli applausi dei circa 300 tifosi arrivati da Pesaro. Con la direzione del folletto ex Cavaliers, la palla gira molto meglio in attacco. A 5’22“ il pareggio 12-12. Si distende quindi la Vuelle con le seconde linee: Bucarelli da 3 piazza il +6 (23-17 a 1’52“). San Giobbe però non molla, con Chapelli in cotropiede rientra dal break e al termine del primo quarto è a -3 (27-24). Vuelle tocca il +8 in avvio di seconda frazione. Il 7-0 di break pesarese è chiuso da Bertocco, tra i più positivi nella squadra di coach Zanco. Miniotas giganteggia sotto canestro ed è nuovo massimo vantaggio per i marchigiani: 38-26 a 5’33“. Leka va con 4 esterni più Fainke e Pesaro allunga ancora a +14 con Tambone e Bertini quasi infallibili dai 6,75. Chiusi non regge l’urto: la Vuelle dilaga fino a chiudere il primo tempo a +23 con una tripla allo scadere di un super Tambone (57-34). Si torna in campo, ma l’andamento è sempre lo stesso. Felder cerca in continuazione i compagni e offre anche un siparietto ai tifosi quando si mette a dare lo straccio in una chiazza di sudore per terra prendendolo dalle mani dei bambini preposti. Stesso refrain, ma cambiano gli interpreti: questa volta è Virginio a colpire a raffica dalla lunga distanza. Sul 65-37 Chiusi ha un sussulto con Rasio e Moreno. 70-46 a 4’41“. E’ l’ultimo fuoco d’artificio dei toscani. Il baby Reginato con un 2+1 confeziona il +30 (76-46 a 3’18“) sancendo di fatto la fine delle ostilità. 81-49 al termine della terza frazione. L’ultimo quarto è pura sperimentazione per entrambi i coach, che provano quintetti e soluzioni in vista dei rispettivi inizi di campionato. Leka dà ampio spazio ai giovani Sakine e Reginaldo tenendo in panchina gli stranieri Miniotas e Felder per tutto il finale. 97-71 il risultato al termine dei 40 minuti.

Matteo Fattori