La Vuelle scalda i motori: stasera con Mestre

Questa sera alle 19.30 la Vuelle torna in campo a Cervia per un’amichevole ufficiale contro Mestre, una delle neo-promosse in A2. Non ci sarà Rino De Laurentiis, che non si è mai allenato con la squadra questa settimana: una situazione che sta diventando preoccupante e che ancora non si riesce a risolvere. Mentre Kay Felder sbarca lunedì con il visto necessario per il tesseramento, un arrivo che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra. Nel frattempo, la società sta cercando di organizzare un altro scrimmage per dar modo al play americano di testarsi insieme ai nuovi compagni contro un avversario, prima che il campionato parta. In proposito, non c’è ancora una data per il recupero con Bergamo che ha chiesto il rinvio della prima giornata - originariamente in programma il 21 settembre - per via della convocazione di Andrea Loro, giocatore della Blu Basket, nella nazionale italiana 3x3 under 23 impegnata nella World Cup in Cina, dal 17 al 21 settembre: "Spiace per questo slittamento del nostro debutto casalingo – dice il presidente di Bergamo, Stefano Mascio –, perché siamo carichi e non vediamo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo. Ci faremo trovare ancora più pronti per la seconda giornata, quando saremo impegnati in trasferta a Pistoia".

La gara odierna a Cervia è un’altra occasione importante per cercare l’amalgama tra chi si allena dal primo giorno di raduno e chi invece si è inserito da meno tempo nel lavoro di squadra, o perché arrivato da poco, o perché infortunato: il test sarà quindi molto importante soprattutto per Fainke, che si è aggregato ai biancorossi poco più di una settimana fa, ma anche per Maretto, che ha rimesso piede in campo solo nell’amichevole di Fermignano, domenica scorsa, dopo il fastidio al piede. Il pacchetto lunghi è quello più in difficoltà, con il lituano Miniotas che deve fare pentole e coperchi su due ruoli in attesa che De Laurentiis rientri, colmando sia l’inesperienza di Fainke nelle trame offensive sia le caratteristiche mancanti di Virginio, che in area si vede raramente, preferendo colpire da fuori.

La Gemini Mestre, tornata in A2 dopo ben 37 anni, si è presentata proprio ieri alla città: "Saremo una squadra molto diversa – dice coach Mattia Ferrari – complice anche il passaggio di categoria. L’obiettivo è chiaro: mantenere la categoria a tutti i costi e consolidarsi". Gli americani scelti dal club veneto, sono l’ala forte Wayne Stewart jr. e l’ala piccola KeShawn Curry: il primo è già conosciuto per aver giocato due annate a Nardò mentre per Curry, la scorsa stagione in Finlandia dove viaggiava a 24 punti di media, questa è la prima esperienza italiana, ma si è già fatto notare come top scorer del recente "Torneo Bortoluzzi". Fra gli italiani, invece, il più conosciuto è l’ex Piacenza Federico Bonacini.

