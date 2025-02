La Vuelle schianta anche Cividale. E manda in orbita l’astronave

Carpegna Prosciutto 91 Gesteco 77

CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 6, Cornis ne, Leonardi ne, Maretto 6, Imbrò 5, De Laurentiis 12, King 15, Bucarelli 9, Lombardi 5, Zanotti 15, Ahmad 18. All. Leka. UEB GESTECO CIVIDALE: Lamb 16, Redivo 14, Miani, Rota 12, Baldares ne, Devetta ne, Marangon 4, Berti 3, Ferrari 14, Dell’Agnello 12, Piccionne 2. All. Pillastrini.

Arbitri: Vita, Nuara e Tallon. Note – Parziali: 18-17, 45-34, 64-61. Tiri liberi: Pesaro 19/23, Cividale 18/27. Tiri da 3 punti: Pesaro 12/29, Cividale 7/33. Rimbalzi: Pesaro 39, Cividale 35. Falli tecnici a Leka e Lamb. Usciti per falli: Lamb. Spettatori: 4679.

La vittoria più importante della stagione sin qui per una Vuelle che manda in orbita l’astronave. Perché vinta con merito, spegnendo a lungo i punti di forza avversari; un successo portato a casa con quattro uomini in doppia cifra e uno a sfiorarla (Bucarelli) nonostante le tante energie spese in difesa, ritrovando Zanotti che era desaparecido da due turni e con Ahmad sempre più uomo-squadra (4 assist). Ribaltando, nel finale, anche la differenza canestri. Grasso che cola contro una truppa il cui valore è indiscutibile, anche perché gioca con tre ragazzi del 2005 (Ferrari, Marangon e Piccionne).

Dopo il bombardamento del 5 gennaio scorso, la Vuelle concentra tutte le sue attenzioni su Redivo e Lamb che all’andata le avevano segnato 58 punti in due (38+20). Fino all’intervallo il piano partita è efficace, concedendo ai due appena 6 punti complessivi. I friulani si reggono sui loro lunghi: Ferrari e Dell’Agnello non si scoraggiano e tengono su la baracca, consentendo a Cividale di prendere anche il comando (11-14 al 7’). L’ingresso di Lombardi, che ci mette i muscoli, apre spazi ai suoi in attacco aumentando pure l’aggressività a rimbalzo e in due minuti un paio di triple di Bucarelli ribaltano l’inerzia (18-14). Eric si fa vedere anche in attacco, poi il 2° fallo di De Laurentiis apre le porte al ritorno di Zanotti che si fa sentire ritrovando la mira dall’arco.

La Vuelle vola via sino a toccare il +15 con Maretto (40-25) ma negli ultimi due minuti del primo tempo commette alcuni errori grossolani che consentono a Cividale di rimanere aggrappata alla partita, nonostante sia arrivata all’intervallo tirando 0/17 da tre. Nella ripresa gli ospiti tornano in campo decisi a rientrare del tutto e vi riescono con Lamb che si libera delle catene firmando il -5 (47-42) e tenendo botta sino all’ultimo riposo. A tenere tranquilla la squadra in un frangente caldissimo è Zanotti che trova i suoi tiri per respingere gli assalti.

Leka decide di affrontare l’ultimo quarto con Imbrò e Bucarelli insieme per soffrire meno il pressing ospite, mentre De Laurentiis è una certezza dalla lunetta e il ritorno di Petrovic regala un’opzione sicura dai 6.75. Quando Danilo firma il nuovo +10 (73-63 al 34’), Cividale non ne ha più e cede le armi mentre l’astronave festeggia ‘chiamando’ Bologna.

Elisabetta Ferri