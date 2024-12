La Vuelle sfida Assigeco Piacenza: occasione per consolidare la serie positiva

La Vuelle torna in campo oggi pomeriggio (palla a due alle ore 18) sul campo dell’Assigeco Piacenza, fanalino di coda della serie A2. Nessuno lo dice apertamente, visto che la squadra di Spiro Leka si è appena ripresa da una crisi profonda, ma l’occasione di fare filotto in questo mese è ghiotta, favorita anche da un calendario che a dicembre prevede una sola trasferta su cinque partite.

Messe in fila due vittorie importanti, la Vuelle è attesa da un altro paio di appuntamenti che - a patto di mantenere lo stesso atteggiamento visto contro Cantù e Torino - sembrano abbordabili, prima del grande happening con la Fortitudo che chiuderà questo 2024. Si comincia oggi con la trasferta a Piacenza, poi il 22 altro impegno casalingo contro la Juvi Cremona.

"E’ stata una settimana produttiva, nonostante un giorno in meno di lavoro visto che giochiamo in anticipo - racconta Giacomo Baioni, vice della Carpegna Prosciutto -: la squadra si è ripresentata in palestra propositiva e con grande voglia di fare. Abbiamo fatto parecchio uso del video per capire quali sono stati gli errori che hanno consentito a Torino di segnare ben 56 punti nel primo tempo. Se pensiamo che a Cantù avevamo concesso 67 punti in tutta la partita, non è possibile avere questa discontinuità difensiva: al di là delle differenze delle due avversarie, questi squilibri vanno evitati perché provocano insicurezza. Perciò ripartiamo dai 15 minuti difensivi di inizio ripresa prodotti contro Torino mentre in attacco dobbiamo continuare a condividere la palla come abbiamo fatto nelle ultime partite".

Piacenza è ultima, ma non certo spacciata, insegue a soli due punti dal penultimo posto e ha vinto l’ultima partita contro la Fortitudo che veniva da tre successi consecutivi, perciò sarà sicuramente carica e speranzosa di risalire la china: "Giocano con energia e hanno esterni molto grossi, cosa che ci ha sempre dato molto fastidio specie ad inizio stagione. Hanno anche una buona propensione al rimbalzo offensivo quindi dovremo fare attenzione. Dovremo pareggiare quindi prima di tutto la loro energia, cercando di arrivare noi per primi sui palloni vaganti perché, a discapito della posizione che occupano, Serpilli e compagni giocano con grande dignità, consapevoli del loro obiettivo che è la salvezza. Se andiamo lì a fare una gara presuntuosa, passeremo una brutta serata. Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo che si è ricreato, ma rimanendo coi piedi per terra".

La gara odierna, trasmessa come sempre in streaming su Lnp pass, sarà trasmessa in differita in serata su Rossini tv alle 21.30 e replicata anche domani alle 14 oltre che nel canonico orario del lunedì alle ore 21.