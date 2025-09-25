La Vuelle si allena finalmente al completo

A una settimana dalla prima palla a due ufficiale la Vuelle si allena per la prima volta al completo. E questa è già una notizia. Dopo un’estate tormentata, De Laurentiis si è rimesso in carreggiata e con lui anche il pacchetto lunghi assume un volto diverso: riacquista esperienza, un uomo in più che sa giocare bene il pick and roll e visione di gioco, perché il pivot abruzzese è uno che sa passare la palla. Col suo ritorno - e comunque la condizione di Rino non sarà subito pari a quella dei suoi compagni che lavorano insieme da quasi due mesi - non cambia la prospettiva per il giovane Fainke che alla causa biancorossa dovrà portare il suo atletismo, durezza in difesa e senso del rimbalzo.

Con una rotazione a quattro, il ruolo di Miniotas diventa più efficace e versatile: il lituano potrà giocare da n.4 sia accanto a Fainke che al fianco di De Laurentiis, in uno schieramento più ’tecnico’ mentre in altre situazioni coach Leka potrà continuare a schierarlo come centro accanto a Virginio che apre il campo col suo tiro da tre punti. Se i problemi fisici di De Laurentiis sono risolti, insomma, la fisionomia di questa squadra cambia ulteriormente dopo l’arrivo di Kay Felder. Anzi, diciamo pure che oggi la Vuelle 2025/26 è proprio tutta da ri-scoprire dato che i biancorossi hanno giocato tutto il pre-campionato, o quasi, senza play e pivot titolari, cioè l’asse portante del gruppo.

Oggi per i tifosi c’è l’ultima possibilità per abbonarsi presso l’Hotel Clipper dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20. Altrimenti, sono già in vendita i biglietti per le due partite casalinghe che apriranno la stagione, il 30 settembre con Livorno (ore 20.30) e domenica 5 ottobre con Ruvo di Puglia (ore 18).

I biglietti si possono acquistare in tutti i punti vendita Vivaticket e online sullo stesso circuito o al botteghino del palas, due ore prima della palla a due. I prezzi: curva Marco Piccoli (settore K2) 15 euro intero e 10 ridotto; settori K1-K3 20 euro intero e 15 ridotto; tribuna laterale (L2, L3, L7, L8, N1, N2, N6 e N7) 30 euro intero e 20 ridotto; tribuna centrale (L4, L5, L6, N3, N5) 40 euro intero e 25 ridotto; parterre Alphonso Ford (A2, A3) 15 euro intero e 10 ridotto; parterre 60 euro intero e 40 ridotto; poltroncine 100 euro intero e 60 ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età tra gli 8 e i 24 anni compiuti, alla fascia over 70 e ai disabili. In base alle nuove normative e tempistiche relative ai biglietti nominativi, la società consiglia di acquistare in prevendita il titolo di accesso e di presentarsi con congruo anticipo alla Vitrifrigo Arena per evitare file al botteghino e all’ingresso.

Elisabetta Ferri