La Vuelle si prepara al ’reset’ con Felder

La Vuelle conta di rivedere Kay Felder nel fine settimana, dopo che avrà sbrigato le pratiche per l’ottenimento del visto. Lo aspettano tutti con trepidazione, in particolare il suo coach, Spiro Leka, consapevole che inserire l’uomo che terrà in mano le trame del gioco a metà settembre non sarà proprio un gioco da ragazzi e prima si comincia meglio è. Sicuramente bisognerà resettare una parte del lavoro, o comunque integrarlo con le caratteristiche del nuovo regista: "Finora ho utilizzato altri in regia, da Tambone a Bucarelli e Trucchetti, ma è chiaro che adesso la punta è Kay Felder: sarà lui a prendere in mano la situazione e dovrà essere bravo ad integrarsi nel tessuto di squadra, che ha già una sua fisionomia e qualche certezza, ma è molto intelligente oltre che talentuoso e siamo sicuri che saprà farlo. Siamo anche curiosi, all’interno dello staff, di come riusciremo ad aggiustare un po’ la mira utilizzando a nostro favore le sue caratteristiche".

Di sicuro qualcuno che sappia creare vantaggi per i compagni ci vuole, altrimenti si finisce per esprimere un gioco un po’ troppo macchinoso, com’è apparso l’altra sera a Fermignano nell’amichevole contro Rieti: "Forse è stato il match più significativo che abbiamo affrontato a livello di contatti fisici in questo pre-campionato, è stata una partita vera insomma e direi che difensivamente siamo stati sul pezzo. Loro hanno avuto più continuità di noi, soprattutto in attacco e proprio lì noi abbiamo commesso gli errori più evidenti, con troppe palle perse. Serata positiva al tiro per Tambone, ma in generale ci è mancata lucidità, soprattutto sulla qualità dei passaggi. C’è ancora tanto da lavorare ma siamo fiduciosi, anche perché il giocatore in arrivo occuperà un ruolo chiave nella costruzione del gioco".

Una serata in cui la gente che gremiva gli spalti si aspettava di vedere la squadra al completo, in attesa di Felder, invece ancora una volta mancava un pezzo: "Prima di tutto ne approfitto per ringraziare tutta la gente che è venuta a vederci, sia gli appassionati di Fermignano ma anche i tifosi arrivati da Pesaro. Avremmo voluto vincere per loro - dice Spiro - ma, come si vede chiaramente, siamo ancora un cantiere aperto in attesa del secondo straniero. Poi De Laurentiis è ancora di rincorsa mentre Maretto appena rientrato: è stato solo un assaggio per Ok,i ma è tornato e questa è già una nota positiva". La nota stonata è invece la situazione di De Laurentiis che non riesce a riprendere il lavoro con la continuità necessaria per uscire dalla condizione di infortunio e tornare abile e arruolato: il giocatore accusa ancora dolore al piede sinistro e per questo ha saltato sia lo scrimmage contro Venezia che quello con Rieti. Bisognerà chiarire se ce la fa o meno perché un conto è avere un pacchetto lunghi con lui e Miniotas a supportare i giovani Virginio e Fainke, un altro è chiedere gli straordinari al lituano nel tentativo di chiudere le falle dell’inesperienza dei due ragazzi.

Elisabetta Ferri