La Vuelle tenta il blitz a Brindisi. Ma domenica sarà un turno a metà

Sarà un turno a metà questa 13ª giornata perché ben cinque partite su dieci sono state rinviate a causa delle convocazioni nelle varie Nazionali di atleti che militano in A2. Questo fatto conferma il buon livello del torneo. Rimandata al 27 novembre Piacenza-Torino perché all’Assigeco mancherà l’austriaco Suljanovic. Mentre le altre quattro si giocheranno tutte mercoledì 11 dicembre: Cantù-Cremona, dato che ai brianzoli mancano addirittura due giocatori, Grant Basile, convocato dall’Italia e Joonas Riisma dall’Estonia; quindi Cento-Avellino per la convocazione di Jurkataamm (anche lui dall’Estonia); Nardò-Cividale perché ai friulani manca Lucio Redivo (Argentina); infine Vigevano-Rimini alle quali manca un atleta per squadra: l’albanese Taflaj ai lombardi e il senegalese Camara ai romagnoli.

Si gioca regolarmente, invece, sugli altri cinque campi: stasera per l’anticipo di Raisport scendono in campo Verona-Udine, bella sfida che deve definire se la Tezenis di coach Ramagli è in grado di riacciuffare il gruppetto delle terze dove c’è anche Udine. Domani sera, invece, l’Urania Milano ospita Forlì: anche questa è una bella sfida nella quale Gentile e compagni cercheranno di ribadire le loro ambizioni. Domenica le altre tre partite: a Bologna c’è il debutto di Attilio Caja sulla panchina della Fortitudo, che ospita Livorno, una partita da vincere obbligatoriamente per l’Aquila, anche per sedare le polemiche. Si gioca poi Rieti-Orzinuovi, due formazioni che erano partite forte e poi si sono un po’ arenate, i laziali sembrano comunque favoriti.

Ma la partita che più ci interessa da vicino è quella della Vuelle, in trasferta sull’infuocato campo di Brindisi. La cabala è favorevole ai pesaresi che nelle ultime tre stagioni sono sempre usciti indenni dal parquet pugliese; ma la tradizione favorevole conterà poco se Imbrò e compagni non saranno capaci di replicare quello che abbiamo visto domenica scorsa: più gioco corale, con un maggior coinvolgimento dei lunghi e responsabilità anche agli italiani. Si attendono conferme dallo stesso capitano, specie al capitolo regia dove domenica ha smazzato 10 assist mettendo in ritmo tutti, ma anche da Bucarelli, che contro Cento ha sbagliato solo un paio di tiri, da De Laurentiis che si è fatto trovare pronto sulle situazioni di pick and roll, da King, che ha selezionato conclusioni migliori e più bilanciate fra i tiri da due e quelli da tre. Poi bisognerà vedere come si comporterà Ahmad, se sarà concentrato e feroce come nel match contro Rimini oppure svagato e molle come nella disfatta di Livorno. Non vogliamo nemmeno pensare che Leka debba ’panchinarlo’ ancora per provare a vincere, altrimenti la soluzione sarebbe solo una: salutarsi.

Elisabetta Ferri