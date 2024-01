La Vuelle Under 19 riparte alla grande

La Carpegna Prosciutto Papalini under 19 batte Colleferro 96-48 e mantiene due partite di vantaggio su Forlì (vincente a Lanciano 70-79) e Ancona. La squadra allenata da coach Luminati va in vantaggio sin dalla palla a due, raggiungendo il +10 a fine primo quarto ma senza riuscire a scappare all’intervallo (40-27). Serve allora un secondo tempo all’altezza, che puntualmente arriva: nel terzo quarto scappa via 24-9 e dilaga poi negli ultimi dieci minuti (32-12) per il +48 finale. Tutti e dodici i convocati vanno a referto, segnando a testa almeno 5 punti: Stazi (foto) è il migliore con 12. Non è sceso in campo invece il Bramante, impegnato a Bologna contro Stars Basket: la partita verrà recuperata lunedì 4 marzo. Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, è tornata in campo la Carpegna Prosciutto under 17 per concludere questa prima fase regionale: 45-81 il risultato a Senigallia per la squadra di Mattia Costa, che accede così alla seconda fase insieme a Jesi, seconda, dove incontreranno le prime due classificate dell’altro girone, ovvero Stamura Ancona e Porto Sant’Elpidio. Partenza mercoledì prossimo alle 18.30 contro Sant’Elpidio. Conclude la prima fase anche il Bramante perdendo 58-53 proprio contro Sant’Elpidio, mentre è ripartita con una larga vittoria anche l’under 15, trionfante 33-105 a Jesi; sconfitto inevece il Loreto 67-37 a Civitanova Marche.

Leonardo Selvatici