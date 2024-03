La Vuelle va a caccia del bis a Trento. Cioppi: "Clima positivo, partiti per vincere"

Difficile ma non proibitiva questa trasferta della Carpegna Prosciutto a Trento. Bella ma non impossibile la formazione di Galbiati che ha perso domenica contro Reggio Emilia "e vogliamo riscattarci davanti al nostro pubblico", fanno sapere. Vero anche che la formazione trentina si è imposta all’andata al palasport anche in maniera abbastanza netta (74 a 87), ma rispetto a qualche settimana fa è cambiata la musica: perché si è passati da qualche rivolta di piazza con il cambio d’allenatore, all’arrivo di Cincarini fino all’arrivo di Mcduffie per passare in una vera e propria ondata rivoluzionaria con l’innesto di Foreman. Che ha fatto passare tutti i tifosi dalla peggior depressione alla panna montata.

La formazione di Sacchetti è partita ieri pomeriggio alla volta di Trento e scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16. Al seguito diversi tifosi ma anche molti dirigenti. L’aria? E’ positiva "perché ogni partita va giocata come una finale se vogliamo salvarci e siamo partiti per vincere", dice il direttore sportivo Stefano Cioppi. Che aggiunge: "Il clima è molto positivo ed in settimana ci siamo allenati molto bene". I pezzi forte della formazione trentina sono soprattutto tre: Hubb, la guardia che fece danni grossi nella partita di andata al palasport, quindi il centro Biligha e quindi Grazulis che viene dato ormai per certo il prossimo anno alla Virtus Bologna. Non una squadra facile, ma nemmeno impossibile tenendo conto che molte formazioni di medio livello partono molto forte nella prima fase di campionato ma poi generalmente hanno un calo nella seconda metà della stagione.

"I cali dipendono da diversi fattori – continua Cioppi – e sono dettati anche dagli infortuni, ma in linea di massima le squadre che non sono particolarmente attrezzate come quelle di Eurolega poi nel girone di ritorno hanno un calo e per questa ragione si vedono asnche risultati a sorpresa". Ma fondamentalmente la partita di oggi a Trento dovrà dire ai tifosi che Foreman non è una rondina solitaria, quella che non fa primavera, ma qualcosa di concreto e cioè confermare che è un giocatore che non solo è in grado di crearsi un tiro, ma che è anche in grado di elevare il livello delle prestazioni dei compagni. E per compagni, tanto per non fare nome, uno su tutti è sicuramente Mcduffie che nello scontro contro Brescia non ha particolarmente brillato. Se già due giocatori così partono con le marce alte, lo scontro di oggi pomeriggio non è impossibile tenendo anche conto che il clima all’interno della squadra è completamente cambiato.

Intanto Sacchetti nel corso della settimana ha fatto una operazione ‘recupero’ nei confronti di quei giocatori che non hanno toccato il campo come per esempio Visconti ed ha anche spronato il redivivo Totè a passare da 8 rimbalzi a 10 a partita. Il tutto all’interno di una partita-contesto dove la supremazia sotto i tabelloni avrà una valenza fondamentale. Un altro cioccolatino il coach lo anche speso nei confronti di Tambone andando ad elogiare la sua professionalità. Sicuramente è saltata agli occhi, nella prestazione contro Brescia, una maggiore dinamicità dell’intera squadra: evidentemente durante il periodo di pausa la squadra si è ritonificata a livello fisico. Fattore questo che è emerso soprattutto nell’ambito dei raddoppi. Insomma una Carpegna Prosciutto che corre di più e con una maggiore forza fisica. Palla a due alle 18 per una trasferta che non parte come un funerale.

