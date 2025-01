La Vuelle vuole fare punti anche fuori. A Vigevano per vendicare l’andata

Compleanni in viaggio per lo staff tecnico: ieri Spiro Leka ha varcato la soglia dei 60, mentre oggi Giacomo Baioni ne festeggia 49. Ai giocatori biancorossi, il coach e il suo vice chiedono solo un regalo: vincere la partita di stasera per poter poi brindare insieme. Verrà alzata alle ore 21 la palla a due sul campo di Vigevano: un match che solo per un caso fortuito, visto il calendario asimmetrico, capita alla seconda giornata, esattamente come nel girone di andata. Un brutto ricordo per la truppa biancorossa, sconfitta per 67-80 in una serata che fece capire a tutti le difficoltà della squadra dopo un illusorio blitz nell’esordio di Nardò. Sono passati ormai tre mesi da quella serata e molte cose sono cambiate per la Vuelle, oggi nel gruppo c’è maggior consapevolezza delle proprie potenzialità, che viene da un’organizzazione semplice ma efficace.

"Dopo la vittoria contro Brindisi siamo tornati subito in palestra per prepararci alla trasferta di Vigevano, una squadra che non fa mai mancare intensità e aggressività, per cui sarà una gara molto impegnativa – avverte Rino De Laurentiis -. Da parte nostra, vogliamo riscattare la sconfitta nel match di andata. Portare a casa i due punti sarebbe molto importante anche pensando ai prossimi impegni in programma, ma ora dobbiamo concentrarci unicamente su Vigevano. Vincere qui ci darebbe una spinta ulteriore in un girone di ritorno che è appena cominciato ma che sarà ancora più combattuto rispetto alla prima parte di stagione".

Contro la Valtur di Bucchi la Vuelle l’ha portata a casa in soli sette uomini, con Petrovic che è riuscito a dare 15’ discreti alla causa, mentre Imbrò e Lombardi erano senza forze a causa dell’influenza che proprio in questo periodo sta toccando il suo picco stagionale e potrà rappresentare ancora un’insidia. Lo staff pesarese spera di riaverli al meglio per l’incontro di questa sera, in modo da poter ruotare nove uomini sui 40 minuti, perché tornare in campo a tre giorni di distanza, con pochissimo tempo per il recupero ed un lungo viaggio di mezzo, è sempre proibitivo.

"Abbiamo fatto lavorare meno le gambe e più la testa, fornendo informazioni alla truppa sul piano partita – spiega il vice Baioni –, utilizzando anche gli spunti che ci sono arrivati dal match con Brindisi. Servirà un attacco molto ordinato su quelle che saranno le loro proposte difensive, in primis a livello di scelte sul pick and roll e saper rispondere a quello che faranno contro Ahmad. Inoltre, sarà decisivo fermare le loro transizioni e spegnere la loro creatività dal palleggio facendo molta attenzione sulle principali giocate del loro play al quale si appoggiano tantissimo". La partita, trasmessa come sempre in diretta streaming su Lnp Pass, è affidata alla direzione arbitrale di Moretti, Chersicla e Picchi. Rossini tv trasmetterà la gara in differita domani sera alle 22, subito dopo il programma "Insieme a canestro" che riprende le trasmissioni dopo la sosta natalizia.

Elisabetta Ferri