La Wider rischia di inaugurare tra i fanghi

Adesso che la Wider sta completando il suo cantiere nell’area portuale di Fano con un investimento da 18 milioni di euro torna di nuovo alla ribalta il problema dei fanghi stoccati proprio davanti alla banchina data in concessione alla cantieristica e alla pesca. Un problema dimenticato e messo sotto il tappeto che ora dovrà essere affrontato. Perché inaugurare fra qualche mese una struttura da 9mila e 400 metri quadrati che costruisce yacht e catamarani d’avanguardia con a fianco, in bella vista, il deposito ultra-decennale di fanghi non è un bel biglietto da visita da presentare a quegli ospiti di livello internazionale che probabilmente verranno a Fano per questa occasione.

Si è discusso per mesi sulle dimensioni e sull’estetica di questo nuovo cantiere navale, ma nessuno ha pensato che a poche decine di metri ancora resiste quella montagna di materiale inerte, frutto della pulizia dei fondali del porto, sul quale è ormai cresciuta da tempo anche l’erba. Fanghi che si trovano lì ormai dal lontano 2008 e che si sarebbero dovuti portare via, finalmente dopo anni di discussioni senza esito, nel 2016 quando si decise di conferire questi del porto e gli altri collocati "provvisoriamente" (un eufemismo considerato che siamo in Italia!) a Torrette nella cassa di colmata di Ancona. Ma la gara indetta dal Comune di Fano per l’affidamento dei lavori di trasferimento rimase in stand by in quanto l’Autorità portuale di Ancona ritenne lei stessa di dover procedere facendo a sua volta una gara che però venne impugnata dalla ditta risultata seconda con un ricorso al Tar di Reggio Calabria. Mentre quella del Comune di Fano venne dunque annullata, quella dell’Autorità portuale rimase incagliata nei meandri della giustizia amministrativa e nessuno si preoccupò, ad eccezione dell’Amministrazione comunale di Fano, di sollecitare una soluzione, magari ricorrendo anche alla dichiarazione d’immediata urgenza. Anche in mancanza di ciò il risultato è che ancora oggi i fanghi stanno ancora lì. "Come Amministrazione comunale di Fano – dice il vicesindaco Cristian Fanesi, delegato al Governo del territorio – siamo ancora in attesa dallo scorso anno di nuove informazioni su come si intende procedere per togliere i fanghi dal porto di Fano e da Torrette. Proprio mentre la Wider sta facendo un lavoro egregio realizzando una struttura industriale che valorizzerà l’intero settore della cantieristica fanese di alta qualità, non siamo a conoscenza di come l’Autorità di porto di Ancona intenda risolvere il problema del materiale stoccato sulla banchina data, tra l’altro, in concessioni a soggetti privati. Se l’avessimo fatta noi la gara – conclude il vicesindaco Cristian Fanesi – molto probabilmente non ci troveremo in questa situazione che non ho difficoltà a definire piuttosto imbarazzante". Quando finirà l’intervento di costruzione del nuovo cantiere navale, la Wider ha già in portafoglio cinque commesse di catamarani, mentre il primo di 29 metri e largo 12 a propulsione ibrida dovrebbe essere varato a settembre. E non sarà certamente un bello spettacolo inaugurare l’attività produttiva direttamente sul porto facendo scendere in acqua un bel esemplare di imbarcazione con sullo sfondo una montagna di fanghi che ormai fanno parte, purtroppo, del paesaggio dell’area portuale che si sta cercando di migliore in ogni modo. s.c.