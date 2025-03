La Ztl di Fossombrone litiga con l’inglese

Lo sappiamo, il rapporto degli italiani con l’inglese è sempre un filo traballante. Ne sia ennesima riprova il testo del display luminoso che a Fossombrone, nel corso Garibaldi, segnala l’apertura e la chiusura al traffico della ztl. Forse chi ha scritto il testo aveva in mente la parola opposta "closed", che in inglese significa "chiuso" e ha pensato, per analogia, che la stessa logica si applicasse alla situazione contraria. Il problema è che il modo più naturale, in inglese, per dire che la ztl è aperta si dice "open". Quindi non "ztl opened", ma "ztl open".