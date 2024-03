La zuppa di pesce? Alla pesarese. Così Rossini chiama le donne

Aleggiano spiriti rossiniani sul ristorante “Al Mare“ di Fano dove domani Antonio Scarantino, talento di cucina del ristorante Al mare, orchestra una cena dedicata alle donne e ispirata al grande compositore e gourmet (20,30, info e prenotazioni 0721 969727) nell’ambito del progetto della Regione denominato “Dalla Vigna alla tavola“, che mira a valorizzare i prodotti tipici locali quest’anno attraverso i piatti rossiniani. Prologo con crostino di pane imburrato e alici, cetriolini in agrodolce, ravanelli e monacelle acciughe e finocchietto. Quindi antipasti ispirati a Rossini (paté di fegatelli al tartufo con rombo, tortino di Papaline, carciofi “alla Rossini” accompagnati da fegato grasso di rombo, zuppa di pesce alla Pesarese e passatelli). A seguire il piatto principe, forse il preferito da Gioachino: i maccheroni “infarciti”, ovvero i maccheroni che portano al suo nome, quelli che lui stesso farciva con il tartufo (e non solo), che si faceva arrivare direttamente dalle Marche e precisamente dal violoncellista di Offida Giovanni Vitali. E ancora: i tournedos di rana pescatrice alla Rossini accompagnati dalle insalate cotte. In abbinamento vini doc locali di gran pregio. Gran finale con gelato al limone e dolce caldo con salsa di cioccolato al tartufo.

Il secondo appuntamento a tema “Dalla vigna alla tavola“, per il quale è già possibile prenotarsi, sarà mercoledì 13 marzo alle 20,30 al Galeone di Fano. Qui, oltre alle capesante scottate, cavolo tardivo di Fano, tartufo nero (in abbinamento il Giulio 36 metodo classico Roberto Lucarelli) si potranno degustare altri piatti che portano in tavola alcune delle eccellenze delle Marche: spazio dunque a favette, vongole di Fano e casciotta di Urbino con i passatelli asciutti (Verdicchio di Castelli di Jesi Vecchie Vigne Umani Ronchi 2020) ai “Maccheroni alla Rossini“ piatto dell’anno del Gioachino Rossini opera food (Marche igt rosato “Terrazze”Morelli 2022), medaglione di rana pescatrice alla Rossini (Colli pesaresi Focara Doc “j noir” fattoria Mancini 2022) e Soffice di mela rosa dei sibillini, anice e nocciole e piccola pasticceria.

d.e.