L’abbraccio a Mariotti Standing ovation per il padre del Rof cittadino onorario

Munito di bastone a testimonianza per il gran popolo presente dei suoi novant’anni freschi freschi, passo lento da vecchio saggio, accompagnato dal figlio Giacomo, alle 21,30 di ieri sera Gianfranco Mariotti è salito sul palco di piazza del Popolo per ricevere dalla mani del vicesindaco Daniele Vimini quella che da lui stesso è stata definita "la più alta benemerenza", ovvero la “cittadinanza onoraria“ di Pesaro che nella fattispecie di Mariotti ha un che di paradossale: un cittadino onorato e rispettato in tutto il mondo da decenni per l’opera alla quale ha dato origine e indirizzo, a novant’anni suonati diventa “onorario“ in base ad un attestato che, letto dal presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, non poteva rendere certo il senso della passione e del talento elargiti e trasfusi in quel lavoro. Fuori Pesaro per impegni il sindaco Matteo Ricci, sul palco, mentre sullo sfondo scorrono immagini storiche del Rof, accanto a Mariotti ci sono, oltre a Vimini e Perugini, Cristian Della Chiara e il prefetto Emanuela Saveria Greco. C’è anche una specie di standing ovation all’apparire dei Mariotti il quale non ha certo sprecato parole inutili: "Ringrazio tutti voi che siete qui, sono profondamente emozionato e commosso, ringrazio la mia città...". La sua commozione autentica era tutta in un “Grazie a tutti“ finale ripetuto due volte. Le motivazioni che hanno accreditato il conferimento della onorificenza non potevano avere certamente il senso della novità: quello che Mariotti ha realizzato dal 1980 in avanti, fino al momento della sua uscita dalla scena operativa del Rossini Opera Festival fanno ormai saldamente parte della nostra storia non solo cittadina. Il fatto che Vimini abbia di nuovo ricordato che la metropolitana di Shangai ha scelto di addobbarsi con i manifesti del Rof oppure che ci sono posti al mondo in cui il Rof è più famoso addirittura di Rossini, sono cose dette in una serata di festa che, pur legata alla Mostra del Cinema, aveva le sembianze di un evento del Rof. La musica peraltro è arrivata dall’orchestra del Conservatorio Rossini nella seconda parte della manifestazione. Quando già Mariotti, ufficialmente “onorario“ aveva ripreso la via di casa sono arrivate a riempire la piazza del Poolo le note di Rossini e quelle della Settima sinfonia di Beethoveen, apoteosi della danza e della vitalità. L’ideale per un novantenne d’acciaio come Franco Mariotti. Onore a lui.

f.b.