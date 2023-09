L’abbraccio a Minchillo: "Lui riempiva gli spalti. E sapeva farsi amare"

Una folla. Tanti campioni a rendere l’ultimo saluto a Luigi Minchillo. Tante lacrime, anche. Un grande addio quello che la città ha tributato a questo pugile che ha calcato i ring di tutto il mondo. Ma è stato, questo ultimo saluto a Minchillo, anche un grande inno alla boxe. Una disciplina che sta peraltro cambiando volto perché tante erano le magliettine della ‘Boxe Minchillo’, la sua palestra, indossate da decine di ragazze. E quella grande passione che aveva dentro, Minchillo la trasmetteva, e "spronava ad andare avanti" come ha ricordato il presidente regionale della Federazione Luciano Romanella, un fermano che ha portato anche il saluto degli sportivi della sua città.

Tanta, tanta gente ha seguito ieri pomeriggio questa cerimonia laica all’anfiteatro del parco Miralfiore. Ed è arrivato anche Giovanni Branchini, uno dei più grandi organizzatori di serate di pugilato d’Italia che tanto ha lavorato con i campioni della scuderia pesarese. Branchini non ha descritto Minchillo come un Ray Sugar Leonard bianco, perché non aveva quella classe, ma ha aggiunto una cosa importante: "Io non ho mai temuto per lui quando salivo sull’angolo, perché era un uomo intelligente". Dote questa che gli ha riconosciuto anche Franco Bertini, il suo capo in Provincia quando Minchillo, tolti i guantoni, ha iniziato a lavorare negli uffici di viale Gramsci. Un Bertini che ha ricordato anche la figura del grande sportivo: "Dovresti essere orgoglioso perché sei riuscito a riempiere gli spalti". Mila Della Dora, assessore allo Sport, ha portato il suo saluto personale e dell’amministrazione affermando "ci ha lasciato un uomo che si è fatto amare dalla città".

Accanto allo stendardo del Comune anche quello di San Paolo Civitate, città natale di Minchillo, portato da una folta delegazione guidata dal sindaco Costantino Rubino che ha ricordato le accoglienze trionfali che riceveva quando tornava al suo paese: l’oro ai giochi del Mediterraneo e la partecipazione alle Olimpiadi di Montreal. Tra i grandi della boxe anche il campione del mondo Sumbu Kalambay. In lacrime Claudio Mari, il farmacista, poi è stata la volta delle figlie Stefania e Sabina e del figlio Paolo. Da loro è arrivato il ritratto di un uomo, tra frasi interrotte da singiozzi, pieno di grandi principi. "Non ti dimenticare di noi da lassù perché noi non ci dimenticheremo mai di te", ha concluso il figlio Paolo. Tanti applausi per questo addio ad un campione, un guerriero sul ring e nella vita.