L’abbraccio al Giro d’Italia donne: "Grande vetrina per il territorio"

E’ stata accolta con soddisfazione la notizia che due delle tappe del Giro d’Italia Women 2025 interesseranno la nostra provincia. Nello specifico l’11 luglio si correrà la settima frazione Bellaria Igea Marina-Terre Roveresche-Orciano di 144 km mentre il giorno dopo (sabato) l’ottava tappa Fermignano-Monte Nerone di 157 km, un percorso dei più difficili che molto probabilmente deciderà le sorti del giro e che attraverserà la quasi totalità dei comuni dell’Unione Montana del Catria e del Nerone attraverso i centri abitati di Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Acqualagna e Piobbico.

"Quando per la prima volta alcuni mesi fa Alighiero Omicioli me ne ha parlato – spiega Maurizio Bologna presidente delle Sciovie Monte Nerone – proponendomi questo evento unico, non ho esitato nell’accogliere con entusiasmo questa grande occasione". "I grandi eventi, e il giro d’Italia Women lo è di certo – aggiunge il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci – racchiudono in sé un duplice aspetto: quello prettamente agonistico per cui le migliori ragazze del mondo ciclistico internazionale si contenderanno le vittorie di tappa per poi cercare di indossare la maglia che consentirà a una di loro di vedere scritto il proprio nome nel trofeo "Infinito" del giro d’Italia Women 2025; sotto questo aspetto ci sentiamo dei privilegiati perché sarà la nostra tappa, la Fermignano-Apecchio Monte Nerone, quella che con quasi assoluta certezza determinerà la vincitrice del Giro 2025; e poi c’è l’aspetto mediatico perché eventi di natura internazionale come il Giro d’Italia sono unici nel consentire che il mondo si affacci sui nostri territori e per noi questo non ha prezzo".

"Per Fermignano – sottolinea il sindaco Emanuele Feduzi – sarà una grande vetrina. Fermignano è legata al ciclismo grazie ad un importante manifestazione come la Pietralata Mtb Race e al Gran Premio del Biciclo Ottocentesco: ora, avere l’opportunità di ospitare il giro d’Italia Women con le migliori cicliste al mondo mi rende molto orgoglioso, sia come sindaco che come amante del ciclismo. Insieme all’amico Vittorio Nicolucci e al presidente delle Sciovie del Nerone Bologna, abbiamo una grande opportunità che dovremo saper sfruttare per far conoscere le nostre bellezze e i nostri territori. Ringrazio Alighiero Omicioli e Rcs per aver scelto la nostra città: sapremo ripagare la fiducia che ci è stata concessa".

Una tappa che vede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in primis come capofila la Società Sciovie Monte Nerone. I principali enti coinvolti sono i Comuni di Apecchio, Fermignano, Piobbico, la Regione Marche la Provincia di Pesaro Urbino, la Pro-loco di Serravalle e diverse realtà imprenditoriali del territorio.

Amedeo Pisciolini