‘Labirinti magici’, 10 anni speciali

Labirinti magici – il centro specialistico attento ai bisogni e alla cura dei disagi incontrati da bambini e da adolescenti in fase di crescita e sviluppo – compie dieci anni di attività. La Cooperativa Labirinto, da cui il centro dipende, festeggia l’anniversario offrendo al pubblico pesarese una conferenza dibattito con tre dei massimi esperti della materia: la pedagogista Irene Auletta; la psicologa Katia Provantini e la filosofa Luigina Mortari, professore ordinario all’Università di Verona. L’appuntamento da segnare in agenda è quello del 14 novembre, all’Hotel Charlie, in viale Trieste 281, ore 15. La conferenza è aperta a tutti, ma è importante iscriversi entro il 2 novembre perché già 280 posti sono stati prenotati e quindi la possibilità di partecipare si riduce velocemente. "Tutti i dati per l’iscrizione – spiega Gabriela Guerra, responsabile settore disabilità età evolutiva Coop Labirinto, tra le relatrici insieme alla coordinatrice di labirinti Magici, Giovanna Fettucci – sono reperibili sul sito della Labirinto". La conferenza è l’iniziativa conclusiva di un percorso gratuito di dieci esperienze, aperte al pubblico, vissute a stretto contatto con gli specialisti multidisciplinari del centro che ha sede a Pesaro in via degli Abeti 344. Durante i laboratori che hanno coinvolto anche genitori, educatori, operatori sociali e della sanità sono stati tantissimi i temi toccati.

"Tra le priorità è emersa – continua Guerra – quella del disagio psicologico vissuto in età adolescenziale. La disillusione verso la costruzione del futuro e la mancanza di speranza tra le nuove generazioni sarà quindi uno dei temi discussi da Provantini, del gruppo di specialisti fondato da Gustavo Pietropolli Charmet, operante nel noto centro Minotauro di Milano". Auletta è specializzata in corsi di sostegno alla genitorialità ed è la fondatrice dell’associazione “Amazzone e Penelope“. "E’ importante – ha concluso Guerra – che nell’affrontare i fenomeni la comunità intera sia consapevole e partecipe". Per questo lo sguardo di una filosofa come Mortari, saprà fare da sintesi tra l’esperienza e la teoria.