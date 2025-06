Labirinti Magici per giocare e inventare

Giocare, creare, inventare, scoprire, fare insieme. Sono questi gli obiettivi dei laboratori gratuiti nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre, dedicati a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni, nell’ambito delle celebrazioni per i primi dieci anni di Labirinti Magici, il centro specialistico per l’età evolutiva di Labirinto cooperativa sociale. Si inizia oggi nella sede di Labirinti Magici, in via degli Abeti 344 a Pesaro, con il Laboratorio di Lettura Inclusiva: un viaggio fatto di tante storie che parlano a tutte e a tutti attraverso la lettura di albi illustrati scritti e supportati da sistemi simbolici di Comunicazione Aumentativa Alternativa. L’obiettivo del laboratorio è infatti rendere la lettura un’esperienza accessibile per tutti e tutte. Iscrizioni, https://labirinto.coop/labirinti-magici/10-labirinti-magici/