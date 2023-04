Laboratori, incontri e spettacoli "È stagione" tra Urbino e Fermignano

Si dividerà tra Urbino e Fermignano la nona edizione di "È stagione", rassegna di laboratori, incontri e spettacoli incentrata sul teatro contemporaneo a cura dell’associazione culturale fermignanese Luoghi comuni, in programma dal 18 al 23 aprile. Ospite di quest’edizione sarà Annet Henneman, che, con "Teatro di nascosto", porterà qui il teatro reportage, in cui spettacolo e giornalismo si uniscono per raccontare le esperienze di quanti vivono oppressione, guerra e occupazione. Henneman si soffermerà sulla vita nei territori di conflitto in Medio Oriente, avendo viaggiato e vissuto in zone come Palestina, Kurdistan, Iraq e Libano.

I primi tre giorni della rassegna, da martedì a giovedì, si svolgeranno a Urbino, in collaborazione con il Comitato unico di garanzia dell’Università Carlo Bo e il patrocinio del Comune, e comprenderanno dei laboratori di teatro reportage, riservati agli studenti dell’Ateneo, e la presentazione del libro "Nonostante: diari dalle terre di conflitto in Medio Oriente" (Prospero Editore, 2021), il 18 aprile, alle 21, nella Sala del Maniscalco. L’autrice dialogherà con Raffaella Sarti ed Elena Acquarini, presidente e vicepresidente del Cug, Alice Toccacieli, cofondatrice di Luoghi comuni, e Roberto Danese, vicepresidente del CTU Cesare Questa. Venerdì ci si sposterà a Fermignano, per tre giorni di eventi patrocinati dal Comune, a cominciare dallo spettacolo "No hope with hope, voci da Palestina, Iraq, Kurdistan, Ucraina" nel Museo dell’architettura, alle 21. Poi riprenderanno i laboratori teatrali, stavolta aperti a tutti, in via Annibale Caro, 1: sabato, dalle 19.30 alle 22, e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni su costi e prenotazioni, contattare Luoghi comuni all’indirizzo [email protected] o al numero 3408962837.

