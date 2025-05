Laboratori per bambini tra gli alberi, tappa al parco Carloni

Tre appuntamenti dedicati alle famiglie e ai loro bambini. Sono quelli organizzati dall’Ambito territoriale sociale numero 3 di Fossombrone, i tre "laboratori" in programma si terranno rispettivamente al Parco Carloni di Fossombrone, al Centro civico di Villanova (Montemaggiore) e al Teatro del Trionfo di Cartoceto. Le tre iniziative si svolgeranno in collaborazione con la coordinatrice pedagogica Cinzia Massalini e sono rivolti alle famiglie del territorio con bambini fino ai sei anni di età. Tutte le attività sono gratuite.

L’appuntamento forsempronese si chiama "Tra un albero e l’altro" e si svolgerà come detto al Parco Carloni sabato 31 dalle 10 alle 13. Il laboratorio prevede un’attività dedicata all’allestimento di due spazi alberati nel parco insieme ai partecipanti. Uno sarà dedicato ai filati, usati per "tessere" una grande ragnatela sospesa. L’altro sarà invece dedicato alle lenzuola, stese tra gli alberi, a realizzare un labirinto. La fase di allestimento sarà un’occasione per fare conoscenza ed esplorare in maniera giocosa il parco. All’inizio ci sarà un caccia al tesoro: gomitoli rossi nascosti, ciascuno dovrà trovare il suo e con questo sarà libero di ‘legare’ un albero all’altro disegnando in aria tante linee rosse da attraversare.

Nel mentre, in un altro spazio, si attiverà un gioco con lunghe corde da tendere tra un albero e l’altro e sulle quali stendere il ‘bucato’. Per i più piccoli (1-2 anni) sarà prevista una struttura ‘cubo’ appoggiata a terra e allestita con teli e filati con il quale potranno interagire insieme ai genitori. Le iniziative di Villanova e di Cartoceto sono previste rispettivamente per i prossimi mercoledì 4 giungo e per sabato 7.

a.b.