Laboratorio analisi: con un solo tecnico a volte si torna a casa

All’ospedale di Fossombrone al laboratorio analisi c’è solo una unità di personale e se per qualche motivo la professionista non è disponibile, le analisi saltano. La denuncia è di Progetto Comune, minoranza in consiglio comunale. Scrive il gruppo, per bocca del portavoce Cristiano Coin (foto): "Ti alzi presto, organizzi tutto con precisione svizzera, prenoti un esame, speri che vada liscio, e invece ti tocca l’unico test non previsto dal laboratorio: quello della pazienza. Immagina la scena. Hai fissato l’appuntamento, ti sei preso un permesso dal lavoro, hai incastrato figli, nonni e orari. Decidi pure di arrivare in anticipo, alle sette, per non trovare troppa gente. Eppure, nonostante tutto, ti rimandano a casa. Perché? Perché nell’ex ospedale di Fossombrone nel laboratorio analisi lavora una sola tecnica. E se quella persona, per qualsiasi motivo, non è presente, se va bene si viene dirottati a Urbino, altrimenti torni a casa e ti arrangi, com’è accaduto pochi giorni fa a una nostra concittadina. Cosa puoi fare? Poco o nulla, se non presentare un reclamo. Ma tanto lo sappiamo già: finirai nella statistica che racconta di quanto i cittadini marchigiani siano “soddisfatti“ della loro sanità".

Coin nota che non è una situazione nuova: "Sono almeno 5 anni che i pensionamenti al laboratorio analisi non vengono sostituiti e si è arrivati a un livello di inefficienza che definire “inaccettabile“ è quasi un eufemismo. Eppure solo due mesi fa — guarda caso prima delle elezioni — il direttore dell’AST si era premurato di attaccare foglietti sul totem fuori dal nostro ex ospedale, assicurando che il laboratorio godeva di ottima salute e che, anzi, sarebbe stato potenziato. Passate le elezioni, tutto torna a essere “normale“: i disservizi, l’indifferenza, i cittadini invisibili".

a. b.