Laboratorio clandestino dei tamponi Infermiera patteggia la pena a 16 mesi

Era accusata di aver fatto tamponi illegali nel suo laboratorio risultato essere clandestino, cioè privo delle autorizzazioni di legge e di qualunque collegamento con l’Asur per la registrazione dei positivi. Truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medica, gli addebiti contestati dalla procura. Lei è Barbara Cambrini, 50 anni, infermiera e all’epoca, amministratrice di Igeapoliclinica, che aveva due sedi in strada Nazionale 37 e 85. Il caso, scoppiato a febbraio 2021, con tanto di sequestro del laboratorio da parte dei carabinieri, è ancora in fase di indagini. E la Cambrini ha deciso di chiudere il conto proprio in questa fase, un passo prima di arrivare a processo.

In accordo con la procura (pm Marino Cerioni) ha patteggiato la pena a un anno e 4 mesi di reclusione e 6mila euro di multa. E ieri il gip Antonella Marrone ha dato il suo ok al patteggiamento. Pena sospesa per la Cambrini, che è difesa dall’avvocato Paolo Di Loreto.

I fatti risalgono durante il caos tamponi anti Covid, che al tempo erano l’unico lasciapassare, se negativi, per poter lavorare, fare attività, vivere fuori casa. E fuori dalle farmacie c’erano file di gente in attesa. Anche il laboratorio della Cambrini era molto gettonato. Sfornava tamponi rapidi a ritmi di catena di montaggio. Ma, come è poi emerso, lo faceva senza essere autorizzata, evitando di segnalare all’Asur area vasta 1 la sua attività e l’esito dei tamponi. L’Asur si era accorta per caso dell’esistenza del laboratorio. Era intervenuta per un sospetto focolaio alla scuola media don Gaudiano e ai sanitari l’istituto aveva detto che i ragazzi avevano già fatto i tamponi all’Igea. Era bastato un controllo veloce e si era sollevato il velo sull’irregolarità del laboratorio e dell’infermiera. Era inoltre emerso che lì si facessero anche tamponi molecolari dal costo di 70 o 80 euro, che in realtà non dovevano essere pagati che pochi spiccioli.

Denunciata, ieri la Cambini ha definitivamente chiuso il fronte penale. Il laboratorio era stato chiuso in quell’inverno del 2021.

e. ros.