Laboratorio di percussioni in piazza

Oggi, per la Settimana Africana, si svolge in piazza XX Settembre un laboratorio di percussioni africane dedicato ai più piccoli con l’aiuto del gruppo Crazy Djembe e l’arrivo di Ganda, il rinoceronte bianco, per uno spettacolo itinerante del Teatro delle Isole. La settimana proseguirà domani alle 21.15 con la proiezione del docufilm Maka alla presenza del regista al Masetti e martedì con un doppio appuntamento: alle 17 alla Memo con l’attrice Clio Gaudenzi e Malala, protagonista della lettura animata dedicata ai più piccoli, e alle 18.30 al Paricentro su femminismo e patriarcato con la scrittrice Francesca Giommi.