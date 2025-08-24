Alessio e i preziosi Labubu: “Grazie a questo negozio ho realizzato il mio sogno”

Pesaro, 24 agosto 2025 – Aveva 28 “Labubu“ e gliene sono rimasti solo otto. “Che i Labubu andassero a ruba me l’aspettavo” dice, visibilmente soddisfatto, Alessio Bucci, 42 anni, esperto di Funko pop e di Labubu – appunto – titolare di un negozio più raro che unico, inaugurato ieri in via Cattaneo, in centro storico a Pesaro.

Per la cronaca i Labubu, vero e proprio fenomeno mondiale, sono dei pupazzetti da agganciare a borse e zaini e di cui esistono almeno 300 varianti con prezzi che oscillano da poche decine di euro a molte migliaia. È una febbre che ha preso i collezionisti, ma che impazza anche tra i neofiti. Nel 2025 la moda è letteralmente esplosa: due giorni fa a Milano le cronache nazionali testimoniavano lunghe code fuori dal negozio Pop Mart, il produttore cinese dei Lobubu, in Corso Buenos Aires: “La gente si accalca – spiega Bucci – perché le vendite sono sospese visto che l’offerta non riesce a soddisfare la domanda”. A Milano infatti il negozio Pop Mart consegnava solo pezzi ottenuti tramite un sorteggio, una vera e propria lotteria. “Anche per un rivenditore non è possibile fare un libero rifornimento: – dice Bucci – la Pop Mart pone forti limitazioni. Ci sono stati casi in cui le persone, hanno atteso in fila per sette ore, per aggiudicarsi un solo esemplare perché più di uno non è possibile acquistarne”.

Due clienti venuti a Pesaro da Roma, appassionati di Funko pop e a destra i pesaresi Luca Nicolini e Cristiana Mazzacchera, collezionisti

Un aspetto questo che contribuisce alla Lubumania, insieme al fatto che questi pupazzetti morbidissimi e dal ghigno inconfondibile, possono essere acquistati in scatole “cieche“: “Vero – spiega Bucci – chi compra non sa quale Lububu si porterà a casa perché fuori dalla confezione non è illustrato. In tanti vogliono collezionarli tutti e così inizia l’avventura. Il gioco diventa ancor più accattivante quando si tenta la fortuna per trovare un pezzo cosiddetto Secret”. Perché? “Si tratta di pezzi il cui valore schizza in alto: di recente un esemplare è stato venduto per 100mila dollari”.

Bucci, in negozio, tiene anche i Funko pop, statuine stilizzate in vinile che raffigurano personaggi ripresi dai fumetti manga, ma anche dalle serie televisive e dal cinema. “Io stesso sono un collezionista – spiega mentre tiene in braccio il peluche di “Chopper“, il dottore della ciurma di pirati della saga manga One Piece –: a casa ho 800 pezzi da collezione. Il mio personaggio preferito è Luffy: egli aspira a diventare il re dei pirati. Non molla mai e di volta in volta diventa sempre più forte”.

Un po’ come Bucci, il quale racconta come la sua passione per i pupazzetti Funko Pop rappresenti una svolta nella sua vita. “Io sono anche operaio in una azienda che produce incarti per alimenti – racconta –. Aver aperto questo negozio è per me aver concretizzato un sogno. Vivo a pieno una passione per la fumettistica che ho condiviso con mio padre, conosciuto a Pesaro perché aveva il negozio di fumetti “il Ragno“. Colleziono Funko pop da dieci anni. Da due ho aperto un sito di commercio elettronico che vanta una community social di 3mila iscritti. Questa passione mi ha risollevato dal brutto momento della mia vita in cui ero finito a causa del Covid”. Oltre 12 anni fa Bucci aveva un’attività di riparazione hardware in via Rossi. “Vendetti il negozio per andare a lavorare prima a Miami e poi a Ibiza. Tutto andava a gonfie vele. Il Covid mi ha riportato a casa. Ritrovare un lavoro in Italia non è stato facile, ma ci sono riuscito. Il negozio di via Cattaneo è una cosa in più: rispecchia la poesia che spesso è importante al pari del pane”.

Perché un negozio in presenza se il commercio va molto online? “È importante avere un esperto come Bucci a cui rivolgersi – spiegano, tra i clienti, i coniugi Nicolini –. Anche noi abbiamo una piccola collezione di 100 pezzi. Nel web se ne vedono di tutti i colori e non è facile avere sicurezze. Dal momento che si possono arrivare a spendere anche cifre significative è utile avere dei consigli per non incorrere in truffe o peggio prendere sonore delusioni”.