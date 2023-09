"L’A.c. Impianti di Cartoceto rispetta i propri dipendenti"

L’avvocato Ennio Tomassoni, che tutela il titolare della A.c. Impianti di Lucrezia di Cartoceto Antonio Cusimano, accusato di sfruttamento dei lavoratori, ci scrive questa nota: "In primo luogo il processo è solo all’inizio, essendosi celebrata soltanto un’udienza istruttoria, e dunque, vi sono da ascoltare ancora tantissimi testimoni, so prattutto quelli dlela difesa dell’imputato che, come l’ex dipendente già ascoltato all’udienza del 18 settembre, le cui dichiarazioni sono state riportate solo parzialmente, escluderanno senza ombra di dubbio qualsiasi comportamento irregolare o illecito favorito da inesistenti difficoltà personali dei lavoratori".

"E’ bene anche sottolineare come sia pendente anche un contenzioso civile, introdotto proprio dal signor Cusimano, per contestare ogni singola ritenuta violazione rilevata nel corso delle indagini, come, ad esempio, il conteggio dell’ammontare delle ore di straordinario, ricostruito in maniera del tutto deduttiva esclusivamente sulla base delle dichiarazioni delle persone offese senza altro riscontro, o i turni di lavoro anche in ore notturne, senza alcuna considerazione del fatto che l’azienda A.c Impianti si occupa di fornire servizi di manutenzione soprattutto a favore di esercizi commerciali che non possono, come è ben facile comprendere, rimanere chiusi nemmeno per una mattinata per il malfunzionamento degli impianti di refrigerazione, ove sono conservati alimenti o altri beni deperibili, e che quindi, per evitare danni economici, necessitano di interventi tempestivi. In conclusione, Cusimano ha sempre rispettato i propri dipendenti, assicurando loro, i diritti riconosciuti quali stipendi e straordinari, senza mai sfruttare inesistenti difficoltà personali degli stessi".