L’Accademia apre le sue porte. Open day nel nome dell’arte

L’Accademia di Belle arti di Urbino si apre al pubblico, domenica 4 e lunedì 5 febbraio, con un doppio open day. Dalle 10 alle 17,30 si potranno visitare laboratori, mostre e allestimenti e si terranno incontri con docenti e studenti. Saranno proprio loro a guidare i visitatori alla scoperta dell’Accademia, organizzata in due dipartimenti, Arti visive e Progettazione e Arti applicate, e in sei scuole di indirizzo, con oltre 150 corsi all’attivo.

Nella sede centrale, in via dei Maceri 2, al primo piano saranno visitabili le ampie aule e gli stanzini-studio di Pittura, mentre al secondo si troverà il laboratorio di Decorazione, allestito come luogo di ricerca permanente. Nella scuola di Grafica d’arte e Illustrazione, in via Giro del Cassero, si scopriranno antiche tecniche di stampa, mentre una mostra dei lavori degli allievi nelle discipline dell’illustrazione sarà allestita nella sede centrale. Sempre al Giro del Cassero c’è Scultura, che svaria dalle tecniche tradizionali a metodi sperimentali e innovativi. Scenografia, percorso che educa lo studente ad analizzare i linguaggi dello spettacolo, accoglierà i visitatori in due aule: quella teatro, in via Timoteo Viti, e quella di scenotecnica, in via dei Maceri.

In via Valerio, Palazzo Odasi ospita Nuove tecnologie dell’arte, che, tramite lavori degli studenti, mostrerà le modalità di formazione di artisti e progettisti in grado di usare i processi e i linguaggi dei nuovi media. Infine, nella sede centrale saranno aperte anche la segreteria didattica, l’ufficio Erasmus e la biblioteca.

