L’Accademia della risata propone la “Cena del buonumore“

L’Accademia della risata di Urbino porta lo stare bene anche a tavola. Per sabato 14 alle 20, l’associazione propone una nuova edizione della “Cena del buonumore: il sorriso vien mangiando“, organizzata in collaborazione con il ristorante O.K. Gastronomie di Borgo Massano. "È ormai noto che il piacere del buon cibo e la convivialità allentino lo stress e favoriscano sensazioni positive, ma forse non tutti sanno che il buonumore può essere favorito anche da cibi che, per la loro composizione biochimica, stimolano il rilascio di sostanze capaci di aumentare il tono dell’umore – spiegano dall’Accademia –. Proprio partendo da questi principi, scientificamente provati, abbiamo ideato e realizziamo, da circa vent’anni, le Cene del buonumore".

L’appuntamento è aperto a tutti e sarà guidato da Daniela Storoni, esperta di cibo e buonumore dell’Accademia della risata. Durante l’iniziativa l’umore dei partecipanti sarà stimolato con conversazioni, giochi sensoriali e musica. La serata costa 30 euro a partecipante, per info e prenotazioni: 349 7660950 (Alessandro Bedini, presidente Accademia) o 0722 580470 (ristorante O.K. Gastronomie, via Provinciale Feltresca, 171).

n. p.