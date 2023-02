L’Accademia di Belle Arti conquista nuovi spazi

L’accademia di Belle Arti urbinate ha da poco tagliato il traguardo dei 55 anni di vita. Pochi giorni fa, dopo gli anni pandemici, ha nuovamente ospitato un open day in grande stile, con centinaia di maturandi in visita. È l’occasione per fare bilanci e parlare di prospettive con Luca Cesari, che vi insegna da circa trent’anni e la dirige da tre.

Direttore, quanti alunni avete?

"Circa cinquecento, tra triennio e biennio".

Che prospettive hanno i neodiplomati?

"Forse riusciranno a trovare impiego più velocemente di un laureato in Lettere o Filosofia quale sono stato io. Oggi l’Alta Formazione Artistica, di cui facciamo parte, è talmente innervata nei contesti produttivi da consentire concreti sbocchi di lavoro. Faccio solo l’esempio del medium digitale, entrato ormai in ogni campo: dalla scultura alla scenografia, dalla illustrazione alla grafica, dall’editoria alla pittura, alla decorazione".

Che posto avete in città?

"Dopo l’ateneo, siamo assieme all’ISIA un prestigioso polo formativo, un riferimento per i giovani che ambiscono a formarsi in un contesto di eccellenza".

Non avere radici secolari è un vantaggio o svantaggio?

"Siamo diversi da altre Accademie italiane, certo. Siamo nati nel ’68 con il brivido della contemporaneità nelle ossa, grazie a un nucleo di artisti docenti e storici dell’arte, estetici e teorici della percezione che hanno fatto epoca".

A chi pensa?

"Concetto Pozzati, Pier Paolo Calzolari, Giovanni Maria Accame, Alberto Boatto. E ai conterranei Renato Bruscaglia, Giorgio Bompadre, Arnaldo Battistoni".

Un istituto giovane ma di chiara fama, insomma.

"Sì: abbiamo un posizionamento indiscusso e molto autorevole tra le realtà analoghe italiane, eppure uno meno lampante all’interno della città. Credo che i tempi sino maturi per un riconoscimento più largo delle nostre esigenze".

Di cosa parla?

"Parlo di strutture edilizie adeguate all’interno della magnifica “città palazzo“. Se Urbino è la città palazzo, essa è il palazzo degli studenti. Tra essi, da quelli delle superiori a quelli della Carlo Bo, ci sono anche i nostri. 500 persone che accrescono lo scambio culturale, nonché il benessere economico di Urbino".

Dunque la sede centrale non basta più.

"Già da molti anni abbiamo altre due sedi, in via Timoteo Viti la scuola di scenografia e nel palazzo del liceo Baldi altre aule e laboratori. Ma quella sede la dobbiamo lasciare, per cui da quest’anno abbiamo anche alcuni ambienti di palazzo Odasi in via Valerio, grazie al Comune con cui abbiamo dei rapporti molto buoni".

Però non siete ancora sistemati stabilmente.

"Esatto. Due grandi laboratori sono ancora in via Giro del Cassero, in attesa di spazi idonei. La nostra aspirazione è di risolvere le importanti esigenze strutturali. Sedi stabili e aule in più significa attrarre più studenti. Loro scelgono un binomio, un pacchetto inscindibile: studi e città".

E le nuove aule nell’ex ora d’aria?

"Sono preziosissime, ma già usate: una bella aula magna, una sala di lettura e alcune sale per docenti".

Giovanni Volponi