L’Accademia di Belle Arti pioniera del “Welfare culturale“

L’Accademia di Belle Arti di Urbino pioniera del welfare culturale: l’istituto di via dei Maceri ha inaugurato un corso di formazione sperimentale unico in Italia, intitolato “Welfare culturale. Nuove professioni per la formazione artistica“. È la prima accademia ad offrire ai propri studenti la possibilità di sperimentare l’apertura ad un ambito professionale nuovo, che in Italia si sta ancora definendo e che all’estero vede già importanti applicazioni. Il corso offre l’iscrizione gratuita agli enti del terzo settore del territorio, per creare il necessario confronto tra l’ambito del volontariato culturale e l’alta formazione artistica.

Realizzato in partenariato con l’associazione Auser della provincia di Pesaro e Urbino e con il CCW welfare cultural center di Torino, è partito lunedì e si concluderà il 5 aprile con un workshop, ed è curato dalla professoressa Antonella Micaletti. L’espressione “welfare culturale“ indica un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale. Si fonda anche su uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che evidenzia l’efficacia delle attività culturali e creative come fattore di promozione del benessere individuale. Sperimentato da almeno 30 anni, soprattutto nei Paesi scandinavi e anglosassoni, il “welfare culturale“ presuppone la collaborazione interdisciplinare e l’integrazione di scopo fra sistemi istituzionali connessi alla salute, alle politiche sociali, alla cultura e creatività. Lo scopo che il corso si prefigge è quello di offrire agli studenti dell’Accademia di Urbino nuove prospettive professionali aprendo la loro visione creativa ad ibridazioni che abbiano ricadute sulle comunità.

g. v.