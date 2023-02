L’Accademia di Belle Arti si apre con l’Open Day

Due dipartimenti, sei scuole di indirizzo, oltre 150 materie. L’Accademia di Belle Arti si prepara all’open day di domenica e lunedì, dalle 10.00 alle 17.30. Visite a laboratori, mostre, incontri con docenti, studenti ed ex studenti, per la prima volta anche a distanza grazie alla videoconferenza di “Open Live“, un tour guidato da alcuni studenti-ciceroni lungo le quattro sedi dell’istituto, con interviste e domande in diretta.

La vocazione dell’Accademia di Urbino è offrire un’attività didattica d’eccellenza in cui esperienze di laboratorio e riflessioni teoriche si intrecciano e dialogano, con contatti assidui coi docenti e una città che è fonte di tante ispirazioni. Nei due giorni, la sede centrale di via dei Maceri aprirà la biblioteca con oltre 35mila documenti, 80 periodici e 3.000 testate. La galleria all’ingresso sarà allestita con le opere degli studenti, mentre il primo piano sarà dedicato alla scuola di Pittura. Al secondo piano i ragazzi troveranno i laboratori della scuola di Decorazione che con un’educazione allo sguardo basata non solo sul cosa, ma soprattutto sul come vedere, fornisce ai professionisti di domani una competenza culturale e artistica d’eccellenza. In via Giro del Cassero si potranno visitare i laboratori di Grafica e di Scultura. In via Valerio la scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, attraverso video installazioni, progetti editoriali e videogiochi realizzati dagli studenti, mostrerà le modalità di formazione di artisti in grado di utilizzare in maniera consapevole i nuovi media. Infine nella sede di via Timoteo Viti la scuola di Scenografia, attraverso un allestimento video, racconterà come si crea uno spazio drammatico che può esistere solo in collegamento con tutti gli altri elementi che contribuiscono all’evento: il testo, la recitazione, la musica, la danza, la regìa.

gio. vol.