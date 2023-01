L’Accademia di Urbino farà una magìa

La gioia di vivere è contagiosa: da una scuola a una città, da un’aula a una chiesa barocca. Sembrano voli pindarici, ma è realtà. E lo spiegheranno direttamente coloro che la “Joie de Vivre“ la stanno facendo diventare uno spettacolo teatrale, che sarà messo in scena a maggio a Fossombrone nella chiesa di San Filippo. Lo stesso edificio barocco sarà la cornice, sabato alle ore 11, di un incontro in cui questo progetto sarà presentato in anteprima alla cittadinanza forsempronese e a chiunque ne sia interessato, al fine di rendere partecipi i residenti di quanto si sta facendo per valorizzare l’edificio tra i più suggestivi di Fossombrone.

"Presenteremo – spiega Francesco Calcagnini, uno dei fautori, docente di Scenografia a Urbino – il lavoro che stiamo svolgendo in Accademia di Belle Arti da ormai diversi mesi e che proseguirà fino alla messa in scena dello spettacolo. Siamo talmente orgogliosi di questo progetto, sviluppato in sinergia col comune di Fossombrone e col Conservatorio di Pesaro, che sabato vogliamo spiegare tutto quello che sta dietro un evento di poche ore come una messa in scena. Parliamo di mesi di studio, sopralluoghi, progetti, prove, contatti, lavori anche di fatica". Lo spettacolo, scritto dalla drammaturga e attrice toscana Caterina Righi, sarà poi messo in scena da lei stessa e altri attori, e verranno coinvolte una quindicina di comparse selezionate dalla scuola di danza forsempronese. Il testo narra di una misteriosa sostanza che viene diffusa nel luogo, qualcosa che infonde all’improvviso una inaspettata euforia, una gioia di vivere appunto, che farà sognare i protagonisti ma anche riflettere su quanto spesso sia difficile raggiungere la felicità. "Qui in Accademia – spiegano alcune studentesse coinvolte – siamo in 21 a seguire il progetto, assieme a quattro docenti. Nello spettacolo gli spettatori si muoveranno all’interno della chiesa, venendo così avvolti dal contesto. Nel presbiterio staranno invece alcuni allievi del laboratorio di musica elettronica sperimentale del Conservatorio, che si occuperanno del suono, costruendo qualcosa di non riproducibile altrove. Il nostro ruolo invece sarà triplice: regìa, scenografia e luci".

La collaborazione col comune di Fossombrone sarà centrale nella presentazione di sabato: "Ci siamo posti – conclude Calcagnini - un doppio obiettivo: realizzare lo spettacolo, che per noi è anche un progetto didattico, e valorizzare la chiesa di San Filippo. Per l’uno e per l’altro, i modi sono infiniti: abbiamo fatto rendering, studiato l’arte barocca, l’abbiamo vissuta. E ci sta piacendo sempre di più". A maggio si preannunciano soprese interessanti.

Giovanni Volponi