L’Accademia riscopre il Castellani futurista

Oggi alle 16,30 la Casa Natale di Raffaello si apre al futurismo. Per la precisione al “Futurismo di Leonardo Castellani“, questo il titolo della mostra che rimarrà visitabile a ingresso libero nei locali della bottega di Giovanni Santi fino al 26 marzo. L’esposizione curata da Tiziana Mattioli riunirà tutte le forme con cui il Castellani futurista si confrontò: scultura, pittura, scrittura, teatro e ceramica.

Leonardo Castellani (Faenza 1896 – Urbino 1984), incisore e maestro di generazioni di incisori che hanno frequentato la Scuola del Libro, ha raggiunto la sua tecnica preferita, ovvero l’acquaforte, dopo un passato da ceramista ed insieme ad un’esperienza da pittore, significativa ma meno nota al pubblico. Il tema di questa mostra è la sua adesione al Futurismo, movimento che per alcuni anni seguì intensamente con contatti coi maggiori esponenti e da cui successivamente si congedò perché lo “portava troppo lontano dalla realtà“. Il percorso mette a confronto la sua produzione artistica con i suoi appunti e i suoi scritti custoditi dall’Accademia Raffaello, a seguito della donazione ricevuta dal figlio Silvestro Castellani. Si potranno leggere le riflessioni sulla scultura e nel frattempo ammirare due fusioni dai suoi gessi; lo stesso vale per la pittura e le pagine in cui spiega chi sia l’artista.

"Un documento eccezionale che sarà visibile – spiega Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello – è l’insieme di tre fogli manoscritti in cui Leonardo Castellani scrive due atti unici, quasi privi di battute, ma descritti nella durata e nella successione di bagliori e lame di luci colorate a popolare una scenografia semplicissima; un teatro di suggestioni luminose e cromatiche sintetizzato in lunghe didascalie e due essenziali bozzetti di scenografia. Uno spettacolo visionario che sarebbe bello mettere in scena".

In mostra, che oltre al materiale dell’Accademia si avvale di prestiti di privati e della collaborazione della Biblioteca e Musei Civici di Urbania e del Museo della ceramica di Faenza, anche alcuni esemplari delle sue ceramiche e i relativi disegni preparatori. Scopo dell’esposizione è ribadire che la dimensione di artista in Castellani si accompagna ad una riflessione culturale che lo vide protagonista e intellettuale completo.

Giovanni Volponi