L’Accademia spalanca le sue porte. Una due giorni per i futuri studenti

L’Accademia di Belle Arti di Urbino apre le sue porte: domenica e lunedì ci sarà una due giorni ideata dagli studenti per i futuri studenti, un open day diverso dal solito, con la consapevolezza di cosa significhi trovarsi nel dubbio e nell’incertezza riguardo al proprio futuro. Dalle 10 alle 17,30 allievi e docenti dell’Accademia saranno pronti ad accogliere il pubblico per andare alla scoperta dell’offerta formativa, organizzata in due dipartimenti, Arti Visive e Progettazione e Arti applicate, e in sei scuole di indirizzo, con all’attivo oltre 150 corsi. "Ogni corso di studio – spiegano gli organizzatori - proporrà un laboratorio partecipativo, trasformando l’evento in un’opera in divenire".

In via Timoteo Viti si potrà vivere la magia della Scuola di Scenografia con un’installazione interattiva: una scatola con sipario dinamico che mostra i lavori degli studenti in modo coinvolgente. A Palazzo Odasi, in via Valerio, sede della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, sarà possibile scoprire un’installazione video interattiva che reagisce al movimento del pubblico, un’esperienza immersiva che unisce arte e tecnologia. La segreteria didattica della sede centrale fornirà informazioni su iscrizioni, tasse, borse di studio e erasmus. Apertura straordinaria anche della biblioteca, specializzata nel settore artistico con particolare riferimento al contemporaneo.

g. v.