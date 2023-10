L’accoglienza alla premier. Onorevoli e assessori, ma anche la gente comune

C’era tutto il gotha della politica regionale, ma c’erano anche cittadini comuni, tra cui molte donne ad accogliere ieri mattina ad Acqualagna la presidente del Consiglio dei Ministro Giorgia Meloni. Una visita annunciata e che ha visto il premier sottoscrivere l’accordo per la coesione con il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, presente anche il ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto. Ad accogliere i numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari che sono arrivati alla spicciolata il sindaco Luca Lisi.

La giornata si è aperta al Teatro Antonio Conti con la cerimonia della consegna della ‘Ruscella d’Oro’ a Clemente Mimun, direttore del Tg5 e giornalista di lungo corso che da oltre 45 anni accompagna l’informazione del Paese. Sul palco a portare il saluto delle istituzioni oltre al sindaco Lisi, il Prefetto Emanuela Saverio Greco, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini: "La Regione ha attivato un tavolo per la promozione del tartufo bianco" l’on. Antonio Baldelli, per l’occasione delegato a rappresentare il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della XIII Commissione Agricoltura Camera Deputati Mirco Carloni. Nel vivo della cerimonia per il premio alla sua carriera Clemente Mimun incalzato dalle domande del primo cittadino di Acqualagna ha ripercorso alcune delle tappe salienti della sua carriera giornalistica. "La consegna della Ruscella d’Oro – ha sottolineano il sindaco Lisi – è un riconoscimento al contributo che Mimun ha dato al giornalismo in Italia: con grande passione, competenza, integrità e costante ricerca della verità". Mimun nel suo intervento ha voluto ricordare anche la figura dell’ex sindaco di Sant’Angelo in Vado Giuseppe Pasquini di cui proprio ieri si sono svolti i funerali. Presenti al taglio del nastro della 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna effettuato per l’occasione dall’assessore regionale Antonini anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, gli assessori regionali Francesco Baldelli, Stefano Aguzzi e Saltamartini, gli on. Gostoli e Leonardi, i consiglieri regionali Giorgio Cancellieri, Giacomo Rossi, Nicola Baiocchi, Micaela Vitri, Biondi, Latini e una nutrita rappresentanza di sindaci della provincia, tra cui Matteo Ricci di Pesaro, Maurizio Gambini d’Urbino, Massimo Berloni di Fossombrone, Alberto Alessandri di Cagli, Alessandro Piccini di Cantiano e altri. Poi il gruppo si è spostato al ‘Mercato del Tartufo’ per aspettare l’arrivo della Meloni.