"L’accorpamento Pascoli-Volponi farà perdere dei posti di lavoro"

"Se nei comuni limitrofi si investe sulla formazione costruendo nuove scuole, lo stesso non si può dire per Urbino, dove invece che difendere e far crescere le proprie istituzioni, si disinveste restringendone la prospettiva".

A dirlo è Davide Balducci, parte del gruppo Pd-Viva Urbino in Consiglio comunale e professionista nel settore edilizia occupandosi di progettazione. Balducci interverrà in un incontro pubblico martedì sera a Urbino sul tema. A novembre aveva presentato un’interrogazione in Consiglio comunale assieme al proprio gruppo su questo tema, oggi ci anticipa: "L’accorpamento Pascoli-Volponi rischia di essere solo l’inizio di una reazione a catena che potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro e alla chiusura di plessi – prosegue –. Dalle materne fino alle scuole superiori, ed in generale a colpire di nuovo pesantemente l’entroterra, in un territorio già martoriato e fortemente depauperato dei suoi servizi, mettendo a rischio il diritto allo studio previsto dalla costituzione. Per noi il futuro della scuola è strettamente legato al futuro della città, e viceversa. Vogliamo una Urbino Città della Formazione, che sia riconosciuta nel territorio, in Italia e all’estero come luogo d’eccellenza per lo studio e la crescita delle persone. Vogliamo che i nostri istituti, i nostri licei, la nostra università, possano crescere perché con loro crescerà Urbino. E perché Urbino Città della Formazione sia possibile vogliamo impegnarci a creare le condizioni, il terreno fertile, non pensandola come un ramo d’azienda da gestire, ma come la più importante occasione di crescita e confronto, la condivisione di un destino comune. Investendo su una rete scolastica rinnovata negli spazi e nel potenziale, interconnessa con la città e il territorio. Non tagli, ma impegno e investimento, per un’idea di scuola che sia un’idea di città, e viceversa. Difendere quello che abbiamo e progettare quello che vogliamo, perché altrimenti, dove non c’è scuola non c’è futuro", conclude Balducci.

Come abbiamo già scritto la fusione si concretizzerà a settembre 2024, con l’inizio del nuovo anno scolastico. "Il Partito democratico provinciale ha seguito con attenzione l’iter che ha portato al piano di dimensionamento scolastico – scrivono i dem urbinati –, un’interrogazione del consigliere regionale Micaela Vitri è datata febbraio 2023 e varie iniziative sono state effettuate lungo tutto il corso dell’anno 2023. Martedì sera alle 20,30 a Collegio Raffaello, nella Sala Incisori, proponiamo un incontro pubblico con gli interventi dirigenti scolastici, docenti, genitori e di rappresentanti del mondo della scuola. L’incontro si propone di rispondere ad interrogativi che comprendono dubbi ed incertezze".

Francesco Pierucci