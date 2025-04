L’acqua, un bene primario. Lo sapevano anche i romani

Nell’ambito del progetto di potenziamento Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), abbiamo approfondito le tecnologie per la gestione delle acque di ieri e di oggi. Le attuali conoscenze scientifiche garantiscono certamente un accesso più sicuro a tutti i cittadini rispetto al passato, ma la base è rimasta quella elaborata nell’antichità: gli studi accurati compiuti dai Romani hanno permesso di scoprire le leggi della fisica utilizzate ancora oggi. Nella visita all’acquedotto romano che un tempo emergeva nella zona di Muraglia, è stato sorprendente vedere non solo come un’opera così antica sia sopravvissuta nel tempo, ma anche come si sia integrata con la realtà presente: se è stato suggestivo scoprire che i pozzetti che alimentavano la riserva d’acqua oggi si trovano nei garage di alcune abitazioni della città, è stato ancora più impressionante vedere che parti dell’acquedotto sono ancora usate per alimentare gli stabilimenti balneari!

Lo studio fatto in classe e la visita sul campo hanno permesso di renderci conto delle problematiche tecniche che da sempre devono essere superate nel progettare una rete idrica di portata cittadina. Non è per niente facile tracciare un percorso che non sia invadente per il territorio, e che sia in grado di collegare la fonte con le singole abitazioni. Naturalmente, le difficoltà possono variare in base all’ambiente, il terreno, l’altitudine relativa dei due capi dell’impianto ed eventi climatici peculiari. Senza contare il patrimonio storico stesso: va tenuto conto anche dei reperti archeologici che possono essere ritrovati nel corso dei lavori di scavo che vanno tutelati e preservati. Perdite e malfunzionamenti sono all’ordine del giorno e un buon progetto comprende anche gli interventi per risolvere questi problemi prima che ne risenta la qualità dell’acqua o che il territorio sia compromesso. Insomma, garantire a tutti l’accesso all’acqua è una faccenda complicata, ma resta un compito necessario. L’acqua è un bene primario, senza il quale non è possibile vivere: basta guardare quelle zone del mondo più povere, dove la quotidianità delle persone non può evitare di fare i conti con la poca disponibilità di acqua pulita. Per questo, oggi si impiegano grandi risorse per trovare tecnologie sostenibili per purificare e distribuire a tutti le risorse idriche, seguendo gli obiettivi dichiarati nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tuttavia, recentemente, le particolari condizioni climatiche hanno influenzato negativamente la disponibilità di questo bene indispensabile.

Al termine di questo percorso, è chiara una cosa: la chiave per affrontare le sfide del presente risiede nel saper guardare la storia antica e recente dell’umanità, riconoscendone i difetti, ma anche traendone gli spunti positivi che possono essere messi in gioco per migliorare il mondo di oggi.

Classe II A