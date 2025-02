L’Acquedotto romano è "malato", task force per rimuovere il calcare

L’acquedotto romano accusa il peso degli anni. Deve fare i conti con imprevisti dell’età di un certo peso come l’otturazione da calcare e la fuoriuscita di acqua in strada. Per questo l’amministrazione comunale e Marche Multiservizi lo stanno monitorando. "L’Acquedotto – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Partecipate e alle Manutenzioni Mila Della Dora – è soggetto a problematiche di otturazione dal calcare, come rilevato ad ottobre 2024 e quattro anni prima che è stata subito segnalata alla Soprintendenza. Dopo il nulla osta della stessa, che ringraziamo per la consueta attenzione e celerità, abbiamo proceduto, insieme a MMS, a un primo intervento di “messa in sicurezza”, propedeutico a quello risolutivo, e complesso, che concluderemo entro l’inizio dell’estate in accordo con la Soprintendenza".

Marche Multiservizi ha riscontrato l’otturazione all’altezza di strada dei Condotti a Muraglia. Il problema ha causato per qualche settimana la fuoriuscita di acqua da uno dei pozzetti lungo la condotta, acqua che finiva poi sulla strada causando dei rischi per la circolazione. Biancani e Della Dora, spiegano che "come Comune e MMS ci siamo subito attivati per mettere in sicurezza la via e, dopo aver ricevuto le prescrizioni della Soprintendenza, abbiamo realizzato un primo intervento che ci permette, temporaneamente, di portare l’acqua in eccesso nel fosso limitrofo lungo strada dei Condotti, anziché sversare lungo la via. Questo garantisce la sicurezza dei conducenti dei mezzi che transitano nell’area. Prima dell’estate, stagione in cui l’acqua dell’acquedotto romano viene pompata attraverso un’autoclave da Muraglia verso il Genica per poi essere utilizzata dagli stabilimenti balneari, sarà concluso l’intervento risolutivo che sarà svolto, per l’intera durata, con l’assistenza archeologica, come da indicazioni della Soprintendenza". La riapertura del canale avverrà con perforazione orizzontale teleguidata.

d.e.