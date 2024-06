L’addio a Emiliano. Un dolore senza fine

Si svolgeranno oggi pomeriggio di funerali di Emiliano Pimpanini, il ragazzo di 21 anni morto lo scorso sabato in un tragico incidente stradale tra Fermignano e Urbino. La cerimonia funebre si svolgerà alle 15,30 (con partenza dalle 14,30 dall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona) nella chiesa parrocchiale di Canavaccio di Urbino. Intanto l’attenzione di molti torna sul luogo della tragedia, perché il tratto tra Bivio Borzaga che porta verso via Falasconi a Fermignano è un luogo dove sono già successi altri incidenti. E, come in questo caso, con esisti irreparabili.

Chi gestisce quella strada? La risposta non è semplice. La strada è di confine e di competenza tra i comuni di Fermignano e Urbino, speculare per senso di marcia. Lungo la via, a quanto apprendiamo, non ci sarebbe la segnaletica orizzontale perché la carreggiata è troppo stretta per poterla realizzare. È dunque presente solo quella verticale e sono obbligatori i 50 chilometri orari di velocità e il rispetto del codice della strada dei centri abitati. A fine luglio inizieranno i lavori per la realizzazione di una rotonda su via Falasconi, di fronte la Imab, per mitigare traffico ed evitare altri incidenti. Questi interventi sono frutto di collaborazione tra Comune di Fermignano e Anas. Tutto questo, però, non cancella la terribile tragedia che tanta sofferenza ha portato alla nostra comunità.

fra. pier.