L’addio a Maurizio Dolcini "Un maestro geniale Portò ventate di bellezza"

Ci sono persone il cui carisma, la cui immagine, la cui arte si muovono sottotraccia nella vita culturale cittadina segnandola con una presenza ineludibile e scorrendo come sorgenti sotterranee delle quali tutti rimangono dolorosamente stupiti e colpiti dal suo improvviso e inderogabile disseccamento che ne segnano la privazione. Esemplare è il caso di Maurizio Dolcini, scomparso a 76 anni due giorni fa, del quale "i suoi cari amici" hanno tracciato un ricordo che testimonia di quale consistenza sia stata la sua presenza in tutti questi anni: "Maurizio Dolcini – scrivono i suoi amici – ha portato a Pesaro negli anni 80 una ventata di bellezza: portamento naturalmente elegante, camminata leggera in un fisico potente, gli occhi un intero vocabolario, intelligenza ricercata ma accessibile. Il suo negozio di piazzale Collenuccio – proseguono – era passaggio obbligato per chi ama l’arte e la ricercatezza. Arriva da un percorso di architetto raffinato e di ballerino di alta scuola, (ha danzato con Nurejev e Fracci) e rientra nella sua città per amore della famiglia. Stimato maestro di danza, coreografo originale ed estroso attirava l’interesse di chi lo incrociava nel proprio percorso, percorso che ad un certo punto si apre al teatro, all’approfondimento di testi magistrali che con la sua lettura colta e ironica riusciva a trasformare in pièces elegantemente fuori dalle righe. Ogni anno apriva ad amici e spettatori le porte dei suoi giardini rendendoli simposi di letteratura, danza e musica, compagna costante della sua vita. Imperdibile appuntamento di metà estate anzi si potrebbe definire un ‘sogno di una notte di mezza estate’. Un grande geniale maestro, umile e riservato e di rara sensibilità, che è riuscito a condividere il suo scrigno interiore. Lascia la dolorosa nostalgia di quello che sarebbe potuto essere ancora".

Di Dolcini va ricordato anche che, da giovane, lasciò Pesaro, sua città natale, per prendere una doppia difficile strada, per Firenze e per Roma, la prima per lo studio, la seconda per l’arte, entrambe percorse e vissute con la massima intensità e ai massimi livelli. Stasera rosario alle 18 in duomo, domani alle 10,30, sempre in duomo, sarà celebrato il funerale. Ad accompagnare l’ultimo addio a Dolcini sarà la musica, quella eseguita all’organo dal maestro Lorenzo Bavaj e anche quella di "Casta diva".

f.b.