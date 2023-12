L’addio a Michele Antonelli. Vallefoglia commossa per il suo musicista

Se ne vanno senza fare rumore certi musicisti. Discretamente come hanno vissuto, nel nome della musica. Soffriva da qualche tempo ma ha tenuto sempre sottotraccia e con dignità la sua lotta con quel male oscuro. Eppure la morte di Michele Antonelli è arrivata per tanti di noi come un fulmine. Inattesa come una sinfonia che s’interrompe d’improvviso. Oggi sono in tanti a piangerlo e ricordarlo con affetto e stima. Gli artisti veri ci lasciano sempre un bel suono e un dolce ricordo della loro esistenza. Michele Antonelli ha vissuto nel nome della musica e la sua creatura, la Filarmonica Gioachino Rossini, è diventata in questi anni una splendida e affermata realtà.

Ne andava giustamente orgoglioso e oggi i risultati di quell’impegno denso di passione si vedono e si sentono tutti. "E’ stato il mio mentore e soprattutto un grande amico – dice commosso il giovane direttore di produzione dell’orchestra, Alessandro Vicchi – mi ha insegnato davvero tutto, seguendomi passo passo da grande professionista quale era. Appassionato della sua orchestra e nonostante l’aggravarsi della sua malattia, ha cercato di esserci fino all’ultimo. Ed è anche per questo che siamo assolutamente convinti a non disperdere il suo prezioso lavoro e determinati ad andare avanti con i progetti che lui stesso aveva contributo a mettere in piedi. Mi mancherà davvero molto".

Al coro di messaggi di cordoglio delle prime ore si aggiungono oggi anche quelli del sindaco di Vallefoglia, territorio nel quale Antonelli era nato e cresciuto. "Nostro illustre concittadino fondatore e direttore artistico della Filarmonica Rossini con sede a Montecchio – scrive Ucchielli – ho espresso a nome del Comune di Vallefoglia la vicinanza ai familiari e ai componenti della famosa orchestra che tanto prestigio ha portato alla città. Michele ha iniziato a muovere i primi passi nella Banda di Colbordolo per poi proseguire nell’attività in un crescendo di successi e di affermazioni che lo hanno visto protagonista non solo in Italia ma anche a livello internazionale, contraddistinguendosi per bravura e professionalità. Fino a poco tempo fa – continua Ucchielli – ci siamo tenuti in contatto per programmare e organizzare gli eventi da realizzare nel nuovo teatro di Bottega che fra poco sarà inaugurato e che con grande passione ed entusiasmo Michele stava seguendo e collaborando attivamente con idee e proposte artistiche da tenere nella settimana dedicata a Vallefoglia da Pesaro2024 Capitale".

"Ai famigliari e alla Filarmonica Rossini ho espresso cordoglio e tristezza di tutta Vallefoglia. Era – conclude Ucchielli – un vero amico, un professionista serio, preparato, umile, rispettoso e sempre disponibile con tutti". I funerali di Michele Antonelli si terranno oggi dalle ore 10 a Santa Maria Assunta a Montecchio di Vallefoglia.