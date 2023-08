L’addio a Roberto Biagiotti Il picchetto e il Duomo pieno Giulio, l’amico d’una vita: "Non so come farò senza di te"

L’addio a Roberto Biagiotti non poteva essere diverso da quello che è stato. Troppo personaggio il consigliere comunale di appena 40 anni, passati sempre all’opposizione per non essere adeguatamente celebrato. Così come non sarebbe stato possibile dimenticare tante altre caratteristiche del giovane uomo, un grande amante degli animali, in particolare dei cavalli. Oppure anche la sua volontà di diventare un militare, nonostante i problemi di salute (il diabete), rappresentatia anche dalla presenza alle esequie di un picchetto d’onore interforze per un giovane uomo che avrebbe voluto poter diventare in vita davvero un militare. Il picchetto militare del 28° “Pavia“ è servito a celebrare un quarantenne oltremodo generoso, che se n’è andato troppo presto per colpa di una malattia tanto veloce quanto terribile.

Una cerimonia piena di gente nel Duomo di Pesaro. Concelebrata dai parroci Don Michele Rossini e don Giampiero Cernuschi, parroco di Candelara. Roberto Biagiotti, 40 anni, lascia la moglie Khadija, sposata poche settimane fa, il 10 giugno, e un bambino di soli due anni.

Particolarmente doloroso l’ultimo saluto dell’amico di sempre Giulio Tommasoli: "Non so come farò, caro Roberto, dopo 37 anni di fratellanza mai interrotta a fare a meno di te. Mi limito a sottolineare che a dirti addio sono venuti tutti, proprio tutti. Riconoscendoti le doti che sempre hai avuto, a cominciare dalla tua cocciutaggine fino alla tua gentilezza. Alle volte ci si rende conto del valore di una persona quando non la potrai incontrare più come prima. Io potrò solo ricordare la tua capacità di “avere delle idee” e la tua voglia di metterle in pratica. Mi ricorderò la tua forza – ha raccontanto Tommassoli dall’altare – anche e pochi giorni dalla scomparsa, nel volerti impegnare per una nuova avventura politica. Anche questo è un successo,come il fatto che tutti i tuoti colleghi nell’esperienza politica, al di là delle idee siano tutti qui per il tuo ultimo saluto”.

La presenza del sindaco Matteo Ricci con fascia tricolore e del parlamentare Mirco Carloni della Lega ha completato quasi l’arco costituzionale che Roberto Biagiotti aveva frequentato nei suoi lustri di impegno politico politica. Dal centro destra (Alleanza Nazionale) alla Lega fino all’approdo con la lista di Di Maio e infine sulla soglia di Azione di Calenda.

"Abbiamo praticamente iniziato insieme a coltivare – ha detto nel suo intervento dal pulpito il presidente del consiglio comunale Marco Perugini – questa bella esperienza di servizio per la nostra comunità: la politica. Eletti insieme in Consiglio, in fazioni opposte, ma sempre uniti dalla grande passione e dalla stima reciproca, che ci ha accompagnati fino ad ora. Roberto è sempre stato forte, tenace e determinato e ne so qualcosa nella gestione delle battaglie consigliari in cui spesso mi ha trascinato con energia. Nei suoi occhi ho trovato la dolcezza di un animo buono, sensibile ed altruista che mi ha sempre dimostrato. Posso solo aggiungere – conclude Perugini – che Roberto già mi manca tantissimo".

L’esperienza politica di Biagiotti nasce dalla sua “voglia di fare“. Dalla sua capacità di tentare di avere nuove idee e di portarle avanti. Dalla collina di Trebbiantico si poteva guardare l’intera città e Biagiotti probabilmente lo ha fatto più di una volta.

Luigi Luminati