L’addio a Tempesta tra lacrime e disco music

Il cero che ardeva al di sopra dell’urna cineraria di Claudio Tempesta, scomparso il 24 maggio scorso a 64 anni dopo una rapida malattia e le cui esequie si sono tenute ieri in una gremita chiesa di San Bernardino di Urbino, raccontava di una luce che ha brillato per un’intera esistenza sulla vita di tanti. Non solo amici e coetanei ma quelli di intere e diverse generazioni che grazie a lui sono rimasti sempre ragazzi nel cuore.

Quella candela ardeva nel modo in cui l’avrebbe vista il poeta greco Constatin Kavafis: "Non voglio vedere le candele spente dei giorni passati (…) guardo solo avanti le candele accese, dorate, calde e vivide". E così, al termine della cerimonia, si sono accese a 100 watts le note di “I feel love“ cantata da Donna Summer, seguita nel superbo mixage dell’amico Massimo Mancini dall’opportuna “From here to eternity“ di Giorgio Moroder.

La disco music in chiesa, ebbene sì. Probabilmente avrebbe fatto la gioia di sant’Agostino: "Ama, e fa’ ciò che vuoi". Perché come ci ha ricordato il fratello Roberto, vicino alla sorella Milena e a Francesco, il compagno di Claudio sposato a New York nel 2014 "Claudio ha lasciato dei segni indelebili prima di tutto nella moda: fu lui a indossare il primo “chiodo“ a Urbino e lavorando poi per Piero Guidi avrebbe dato in questo senso il primo input alla celebre Linea Bold. Ma Urbino era troppo stretta per lui, sia nel campo della moda che in quello musicale: dopo gli esordi allo Skorpio e il matrimonio con Monica Nicoletti, stilista di Alberta Ferretti, dagli anni ’90 riuscì finalmente a esprimere il meglio di sé come Disk Jockey non solo in riviera ma anche nei locali di tutta Europa. Un lavoro che lo portò a essere collocato tra i top 100 DJ europei e di questo andava molto fiero, perché quella era la vita che amava e che lo realizzava".

Come dargli torto? Far felici se stessi nel dar gioia e spensieratezza al prossimo dovrebbe essere la missione di ciascuno di noi, e di ciò l’amica Marcella Mulazzani ha ringraziato Claudio a nome di tutti, al momento dell’inumazione dell’urna nel tombino in cui le ceneri hanno trovato posto accanto ai genitori Marisa e Sergio e alla nonna Fernanda. Un loculo o forse un locale, in cui chi li ha conosciuti dubita che possa regnare davvero il silenzio.

Tiziano V. Mancini