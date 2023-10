L’addio a un Uomo dello Stato

Si sono tenuti ieri i funerali di Giuseppe Pasquini, conosciuto da tutti come “Sciango“, ex sindaco di Sant’Angelo in Vado per quasi 30 anni, morto nella serata di giovedì scorso a 97 anni. Erano tante le personalità del mondo politico e delle istituzioni nelle prime file della Concattedrale di san Michele Arcangelo, dove si è svolto il rito, tra loro l’assessore regionale Francesco Baldelli e il capo di Gabinetto della Prefettura Antonio Angeloni. Tanti erano soprattutto i sindaci del territorio coi quali Pasquini ha sempre tenuto ottimi rapporti anche dopo la fine della sua carriera in politica. A spiccare tra tutte, pero, era la fascia tricolore posta sopra la bara, un tributo a chi per 29 anni ha amministrato la città: "Pasquini è stato il sindaco dei sindaci – lo ha ricordato commosso Giannalberto Luzi, ex sindaco, che di “Sciango“ era stato allievo –, è stato un campione di democrazia che ha vissuto per difendere e custodire questi ideali, testimoniando con la sua stessa vita il valore sempre centrale dello Stato, inteso come res pubblica, il bene – davvero – di tutti. Basta ricordare come non abbia mai mancato di presenziare alle celebrazioni e agli appuntamenti pubblici, avendo a cuore l’importanza della rappresentanza istituzionale che egli impersonava. La comunità vadese è cresciuta sotto la sua guida e tante scelte lungimiranti di cui godiamo i benefici ancora oggi sono frutto di intuizioni nate nei suoi anni di governo".

Alla cerimonia, molto sentita e partecipata, hanno preso parte tantissimi vadesi, quelli che hanno sempre continuato a chiamare Pasquini "il sindaco" nonostante non ricoprisse più quella carica, per dare un ultimo saluto. Pasquini lascia i figli Fernando, Elio e Loretta, tanti nipoti e pronipoti. Il feretro è stato tumulato nel locale cimitero.

Andrea Angelini