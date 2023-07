L’addio ad Anna Renzoni Duomo pieno di gente, il cordoglio è trasversale

Forse il momento più toccante dell’addio ad Anna Renzoni Bezziccheri ieri mattina al Duomo, è stato quando sull’altare sono salite per un ricordo le due nipotine, le figlie di Stefania e Giacomo, i suoi figli. "La nonna – hanno detto commosse – ci ha insegnato sempre ad essere libere e indipendenti". Ad immagine e somiglianza perché questa era la fotografia che ha lasciato a tutti quanti quelli che l’hanno conosciuta, Anna Renzoni.

Una chiesa piena di persone che correva di traverso appunto alla città: esponenti del Club Nautico ed anche un rappresentante della Capitaneria di Porto. Quindi molti industriali anche di primo piano a partire da Roberto Selci della Biesse.

Per questa donna scomparsa a 82 anni, consumata come una candela da un male incurabile, anche il sindaco Matteo Ricci con la fascia tricolore, quindi l’assessore Enzo Belloni ed il presidente del consiglio comunale Marco Perugini in omaggio forse al fatto che Anna Renzoni era stata vicepresidente del consiglio nel corso del suo mandato di rappresentante delle minoranze sugli scranni del civico consesso quando venne eletta per Forza Italia. E in omaggio proprio al suo legame stretto con il partito fondato da Silvio Berlusconi all’entrata del Duomo anche il segretario provinciale degli Azzurri, Elisabetta Foschi che ha tenuto alta una grande bandiera del partito "che è poi quello che ha sempre voluto – dice la Foschi – perché il suo desiderio era quello di avere al suo funerale Silvio Berlusconi, che putroppo se n’è andato un mese prima di lei". E proprio la Foschi nel suo ricordo di Anna Renzoni ha ripreso le parole usate per l’omelia di Berlusconi a Milano: "Vivere. Vivere e amare la vita. Vivere e desiderare una vita piena. Vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Vivere e intendere la vita come una occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. Vivere e accettare le sfide della vita. Vivere e attraversare i momenti difficili della vita. Vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c’è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita". Perché la via di Damasco di Anna Renzoni è stata la discesa in campo di Berlusconi. Un impegno totale verso il partito tanto che ancora ricoprirva l’incarico regionale di Azzurro Donna delle senior del partito. Partito che l’aveva anche candidata alle politiche del 2018, lei a Pesaro e la Foschi a Fano, a sua insaputa.

Duomo pieno, tantissimi pesaresi che hanno voluto omaggiare questa donna che aveva dalla sua tre cose: era stata una bella donna, era autonoma, era ferma nelle sue idee, anche politiche anche in maniera molto franca. Dote questa apprezzata in maniera trasversale sia nella vita che nella politica.

m.g.