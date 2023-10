L’addio ai fondi per Gimarra?: "Seri e Fanesi i colpevoli"

"Se i 20 milioni di euro non ci sono più, la responsabilità è del sindaco Massimo Seri, del vice sindaco Cristian Fanesi e dell’intera giunta: sono loro i colpevoli". Il centrodestra all’attacco dell’esecutivo dopo che dal Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, è arrivata la notizia (ieri anticipata dal nostro giornale) che non ci sarà nessuna proroga del finanziamento dei 20 milioni di euro (la scadenza era il 30 giugno scorso) destinati alla strada di Gimarra.

Il Ministero, sollecitato dallo stesso Comune, ha fatto sapere che non spetta al Mit concedere la proroga, ma serve un decreto del governo. Una risposta che, secondo l’assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi, lascia ancora aperta una speranza perché la fonte di finanziamento non è stata cancellata. "Noi siamo pronti a partire – ha affermato Fanesi – stiamo parlando di una infrastruttura di grande rilevanza, avvallata da tutti gli enti coinvolti, ad iniziare dal consiglio comunale". Il centrodestra, però, considera gravissimo che Fano si sia fatta sfuggire 20 milioni di euro, "il finanziamento pubblico più rilevante della sua storia" e punta l’indice verso il sindaco Massimo Seri che guida la giunta di centrosinistra da quasi 10 anni. "E’ lui l’unico vero responsabile – attacca il segretario della Lega Fano Alessandro Brandoni –. Seri, ha sempre sostenuto ogni atto formale del progetto della strada di Gimarra anche se privatamente ripeteva di non volere l’infrastruttura". Per la coordinatrice di Fratelli d’Italia, Loretta Manocchi "i responsabili politici sono il sindaco Seri e il vice sindaco Fanesi: è unitile che cerchino capi espiatori e tentino di passare la palla al governo, gli unici responsabili sono loro". "Non si azzardino – proseguono gli esponenti del centrodestra – a scaricare le responsabilità sul governo. La realtà è che Roma ha verificato i finanziamenti non utilizzati e li ha destinati alle priorità del Paese". "Perdere 20 milioni di euro – aggiunge il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari – è come prendere 3-400 euro dalle tasche di ogni fanese e dargli fuoco. Inoltre dei 20 milioni di euro, il Comune ne ha già usati 2 milioni che ora dovrà restituire". Per il coordinatore di Forza Italia, Enzo Di Tommaso "è molto grave che siano stati spesi centinaia di migliaia di euro per la fase progettuale. Purtroppo il sindaco e la giunta non hanno voluto ascoltare gli appelli per fermare la variante Gimarra, destinata a snaturare un territorio ricco di vincoli. Avrebbero potuto seguire, ma non lo hanno fatto, il tracciato a fianco dell’A14 e risalire la collina fino a Candelara, utilizzando la galleria attualmente in disuso". "Non sono mancate le proposte alternative – fa notare la capogruppo di Fratelli d’Italia Lucia Tarsi – avanzate anche dall’assessore regionale Francesco Baldelli che aveva proposto di usare i 20 milioni di euro per la complanare sud, ma nessuno gli ha mai risposto". Per Tarsi la perdita dell’ingente somma di denaro conferma "l’incapacità decisionale della giunta Seri, impegnata nell’ostruzionismo interno".

Anna Marchetti