L’addio della città ad Agapito Miniucchi

All’età di 99 anni Agapito Miniucchi, scultore, se n’è andato. "Le opere rendono immortali gli artisti – osserva Daniele Vimini, vicesindaco, nell’esprimere il proprio cordoglio ai nipoti di Miniucchi Alberico, Luciana e Monica –. Così è per Agapito Miniucchi, scultore che a Pesaro, con "Arim" nei giardini Nilde Iotti e con il monumento a tutti i caduti del mare in viale Trieste, ha dato testimonianza della propria poetica, ormai familiare ai pesaresi". L’artista avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 26 settembre. "Indubbiamente la sua presenza – spiega Anna Maria Mattioli, presidente commissione comunale cultura - all’interno del Parco urbano di scultura è il miglior modo per tenere a mente il contributo artistico e sociale, coltivato durante tutta la vita".

"Mio zio ha frequentato la nostra città – dice Alberico Miniucchi, già dirigente in Comune – fino ai primi anni duemila perché qui oltre a noi parenti aveva i suoi grandi amici Walter Valentini, Piattella, Vangi, Bertini, Sguanci. Amava Villa Olga dove da giovanissimo ha abitato e da cui bastava affacciarsi per buttarsi direttamente in mare. Si è preso una casa al porto. Posso dire che ha conservato fino all’ultimo quella sua vitalità sorprendente: lo ricordo marinaio in barca a vela e pilota di pyper. Per sua volontà ha chiesto che i funerali si svolgessero in forma privata. Grazie per i messaggi di affetto che ci stanno arrivando da tanti pesaresi in queste ore".

Solidea Vitali Rosati