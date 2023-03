L’addio in Duomo di Giulio Colavolpe Severi Poi, l’ultimo viaggio verso il cimitero cittadino

Ha sempre vissuto a Roma, ma teneva alla sua Fano, dove era nato nel 1940. Giulio Colavolpe Severi, giornalista prma dell’Ansa e poi inviato della Rai, è tornato ieri per l’ultimo viaggio tra i suoi amici e concittadini presenti ieri mattina in Duomo per le esequie celebrate dal parroco della Cattedrale don Giorgio Giovanelli. Tra le diverse personalità anche il sindaco Massimo Seri. Al termine della cerimonia funebre la salma è stata tumulata nella tomba di famiglia al cimitero urbano. Giulio Colavolpe Severi lascia la moglie e due figli.